От "Сунинг" признаха: Търсим си партньори

От мажоритарния собственик на Интер - "Сунинг", потвърдиха намерението си да продължат с издръжката на клуба, но също така признаха, че не изключват възможността за партньорство с други инвеститори.

"Като част от продължаващите капитална структура и управление на ликвидността, нашите бизнес и собственици водят преговори за различни решения в това отношение. Докато "Сунинг" потвърждава своята обвързаност към настоящата финансова подкрепа към клуба с или без допълнителна външна помощ, разумно е да се погледне и извън клуба. С тази мисъл от "Сунинг" назначиха ключови съветници в Азия, за да им помогнат в намирането на подходящи партньори, независимо дали става въпрос за повишаване на капитала, или за нещо друго. Преговорите с важни потенциални партньори продължават", се казва в изявление от изявление от клуба.

