Волейбол Лубе уволни Фердинандо Де Джорджи 26 февруари 2021 | 13:33 - Обновена Прочетена 152 0



копирано



Световните и европейските клубни шампиони от Кучине Лубе (Чивитанова) се разделят със старши треньора Фердинандо Де Джорджи. Новината съобщиха от клуба на официалната си страница. "Лубе съобщава, че приключва сътрудничеството си с треньора Фердинандо Де Джорджи и неговия помощник Никола Джолито. Решението беше трудно, периодът след спечелването на Купата на Италия не беше много успешен за отбора", написаха от ръководството на "червено-белите". View this post on Instagram A post shared by @lubefanpage



Лубе благодари на Де Джорджи и Джолито за свършената работа и за това, че са "допринесли за написването на златни страници от червено-бялата история, благодарение на спечелването на много важни трофеи както на национално, така и на международно ниво".



Според медиите загубата в Шампионската лига от ЗАКСА(Кенджежин-Кожле) с 1:3 гейма у дома е усложнила положението и ръководството е взело решението за разтрогване на контракта. Лубе благодари на Де Джорджи и Джолито за свършената работа и за това, че са "допринесли за написването на златни страници от червено-бялата история, благодарение на спечелването на много важни трофеи както на национално, така и на международно ниво".Според медиите загубата в Шампионската лига от ЗАКСА(Кенджежин-Кожле) с 1:3 гейма у дома е усложнила положението и ръководството е взело решението за разтрогване на контракта.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 152

1