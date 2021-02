БГ Футбол Трилър реши титлата на Бразилия 26 февруари 2021 | 12:01 Прочетена 0 0



Изключителна драма със сценарий на южноамерикански сериал реши титлата на Бразилия за 2020 година! Шампионът Фламенго защити титлата си от 2019 година, но това стана след невероятна драма в последния 38-и кръг на бразилската Серия "А". Менго (71 точки) отстъпи с 1:2 при визитата си на Сао Пауло (66), който се бореше за директно класиране в Копа Либертадорес, но конкурентът Интернасионал (70 точки) не успя да спечели срещу гранда Коринтианс (0:0). След драма на "Маракана" титлата на Бразилия се решава в последния кръг OCTACAMPEÃO! ISSO AQUI É FLAMENGO! #OitoPatamar pic.twitter.com/1odGE7hdfH — Flamengo (@Flamengo) February 26, 2021 Те стартираха с нагласа да търсят гола, въпреки ме играят футбола от 2019 година, имаха своите шансове. Най-големият от тях пропуснат от Габигол. Шампионите пристигнаха в най-големия град в Южна Америка с ясната представа, че вече всичко зависи от тях, след като поведоха в класирането за първи път едва 90 минути преди края на сезона. Четвъртият в класирането Сао Пауло през този сезон обаче е кошмар на шампионите, след като ги разби с 4:1 насред "Маракана" в първия мач от първенството, а после го победи с 2:1 и 3:0 в мачовете за Купата на Бразилия през ноември. Освен това "червено-черните" нямаха победа над "трикольорите" от осем поредни мача във всички турнири, а също така не познаваха успех при гостуване на "Морумби" от десет годиниТе стартираха с нагласа да търсят гола, въпреки ме играят футбола от 2019 година, имаха своите шансове. Най-големият от тях пропуснат от Габигол. Съставът от Порто Алегре, който почти цял сезон водеше в първенството и преди няколко дни отстъпи с 1:2 на "Маракана" от Фла, не спря да атакува цял мач. Съдбата обаче беше решила, че това няма да е деня на Интер, след като в 31-ата минута отборът получи дузпа, анулирана после след намесата на ВАР. Секунди преди края на първата част гол на "червените" също бе отменен с ВАР заради засада на Юри Алберто.



Това съвсем не бе всичко, след като се игра до 55-ата минута на втората част, в която вратарят на Марсело Ломба с глава изпревари Касио и се създане нова чисто позиция, но този път Лука Рибейро стреля над горната греда от шест метра и потопи в сълзи всички на "Бейра-Рио" и торсидата на Интернасионал, която чака четвъртата титла от 1979 година. Last night Internacional needed one goal to win their first Brazilian league title in 41 years.



They scored it in the 96th minute. The guy who scored it obviously went absolutely mental.



Only to see the goal get disallowed by VAR for offside https://t.co/UJJs74ybD7 — SPORTbible (@sportbible) February 26, 2021 На терена на митичния стадион "Морумби" в Сао Пауло пък играчите на най-обичаният тим в Бразилия трепереха на телефоните си, докато гледат със затаен дъх случващото се в Порто Алегре и продължението, което така и не свършваше, но след последния съдийски сигнал на Интернасионал и Коринтинас, избухнаха в екстаз. Фламенго е шампион за седми път в своята история и за първи път от митичния период на Зико (1982,1983) успява да дублира титлата на страната. Грандът от Рио е едва третият клуб в Бразилия от 2003 година, който прави това след Сао Пауло (2006, 2007, 2008) и Крузейро (2013,2014). Amazing scenes in Brazil as Flamengo become Serie A champions.



The players find out while watching the end of Internacional’s game. They needed a win, but hit the post 3 times, had a penalty overturned and a goal disallowed in the 96th minute.#Flamengopic.twitter.com/99iP6gK67S — Engrossed in Football (@eifmagazine) February 26, 2021 Легендата на Сао Пауло Роджерио Сени пък изпита най-голямата си радост в треньорската кариера спечелвайки първата си титла на Бразилия, ставайки едва осмия човек, който е правил това и като футболист и треньор. Вратарят с най-много голове в историята на футбола стигна до трона на своя стадион, където вече три пъти бе вдигал трофея, но като футболист. "Не беше начинът, по който очаквахме да станем шампиони, но важното е, че успяхме", каза Сени, който остана без победа срещу Сао Пауло и в осмия си мач срещу бившия тим. След почивката домакините обградиха вратата на капитана на Касио, който с фантастично спасяване спря играчите на Абел Брага. Веднъж и гредата спаси тима от Сао Пауло. В 89-ата минута нов гол на Интернасионал бе отменен заради нарушение срещу стража на "мускетарите" пълната драма дойде в даденото седем минутно продължение. Тогава капитанът Еденилсон вкара и подлуди цялата ВИП ложа и скамейка на Интернасионал. Това се случи в 96-ата минута, но докато се чувстваше големия герой на клуба, носейки първата титла от 42 години насам. Всички се бяха нахвърлили върху страничния съдия, който бе вдигнал фланга за засада.Това съвсем не бе всичко, след като се игра до 55-ата минута на втората част, в която вратарят на Марсело Ломба с глава изпревари Касио и се създане нова чисто позиция, но този път Лука Рибейро стреля над горната греда от шест метра и потопи в сълзи всички на "Бейра-Рио" и торсидата на Интернасионал, която чака четвъртата титла от 1979 година.На терена на митичния стадион "Морумби" в Сао Пауло пък играчите на най-обичаният тим в Бразилия трепереха на телефоните си, докато гледат със затаен дъх случващото се в Порто Алегре и продължението, което така и не свършваше, но след последния съдийски сигнал на Интернасионал и Коринтинас, избухнаха в екстаз. Фламенго е шампион за седми път в своята история и за първи път от митичния период на Зико (1982,1983) успява да дублира титлата на страната. Грандът от Рио е едва третият клуб в Бразилия от 2003 година, който прави това след Сао Пауло (2006, 2007, 2008) и Крузейро (2013,2014).Легендата на Сао Пауло Роджерио Сени пък изпита най-голямата си радост в треньорската кариера спечелвайки първата си титла на Бразилия, ставайки едва осмия човек, който е правил това и като футболист и треньор. Вратарят с най-много голове в историята на футбола стигна до трона на своя стадион, където вече три пъти бе вдигал трофея, но като футболист.

Либертадорес, Рекопа Судамерикана и Суперкупата на Бразилия. Това създаде проблеми на органите на реда, тъй като хиляди излязоха да празнуват по улиците, въпреки че страната обяви най-черния си ден от началото на пандемията Covid-19 с цели 1582 жертви.





Интересното е, че Фламенго стартира сезона с две поредни загуби и една победа в първите пет кръга, но въпреки това с след отлично представяне и сериозен късмет през 2021 година стигна до златните медали. Не всички в Рио де Жанейро обаче бяха щастливи, тъй като други два ог големите клубове в града - Ботафого и Васко да Гама изпаднаха от елита.



В даденото продължение на първата част голмайсторът на първенството Лусиано с 18-ия си гол обаче от фаул матира Фламенго и даде аванс на домакините. След почивката Бруно Енрике изравни в 54-ата минута, но поредната грешка на резервния вратар Уго Соуза, който подари топката на Дани Алвеш при опита да подхване атака на Фламенго, Сао Пауло отново поведе в 58-ата минута с гол на Пабло. Попадението шокира шампионите, които така и не успяха да стигнат до равенството и трябваше да се молят Интернасионал да не победи. 0



