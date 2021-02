Баскетбол Везенков и Олимпиакос потънаха в сълзи след невероятен трилър с шампиона 25 февруари 2021 | 23:14 - Обновена Прочетена 119 0



What a game!@cskabasket holds on for the win! pic.twitter.com/Pv11jlP9Qj — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 25, 2021 Баскетболният отбор на Олимпиакос направи изключително завръщане от 25 точки пасив, което обаче не стигна за успех над действащия шампион в Евролигата ЦСКА (Москва). В луд мач, в който и двата тима показаха и доброто, и лошото си лице, московците наложиха волята си в самия край със 75:74 (24:12, 20:14, 15:23, 16:25) след ключови наказателни изстрели на звездата Майк Джеймс. Двубоят бе част от 26-ия кръг на най-силния клубен европейски турнир и се проведе в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея. С победата, колкото и мъчителна да бе тя, момчетата на старши треньора Димитрис Итудис спират серията си от три последователни поражения в Евролигата. ЦСКА заема втората позиция в турнира на богатите с актив от 17 победи и 8 загуби. Вдъхновеният в днешната битка отбор на Олимпиакос пък вече е на ръба на пропастта и рискува да отпадне от борбата за място в плейофите на Евролигата. "Червено-белите" допуснаха шеста поредна грешна стъпка и в момента са на 13-ото място с актив от 11 успеха и 15 загуби. Българският национал Александър Везенков изигра поредния си силен мач с отбора на гръцкия гранд. Крилото завърши срещата като втори по резултатност със своите 14 точки, към които добави и 7 борби, 1 асистенция и 1 чадър. При стрелбата си Везенков бе 1/3 за две точки, 3/8 от тройката и 3/3 от наказателната линия. Всичко това за 34 минути игрово време, оформяйки коефициент на полезно действие от 18. Трябва да се отбележи, че българинът неведнъж трябваше да пази звездата на гостите Майк Джеймс на персонална защита, успявайки да разколебае американеца и да го накара да направи няколко грешки в офанзивен план. Срещата започна катастрофално за Олимпиакос, тъй като гостите от Москва си правеха каквото си поискат в първата четвърт, стигайки до аванс от 15 точки при 9:24. Вторите 10 минути не предложиха нещо по-различно и ЦСКА увеличи актива си с още три точки, за да поведе с 26:44 на голямата почивка. Ужасяващо за Везенков и компания бе и началото на третата част, в което руснаците постигнаха нова силна серия и се измъкнаха необезпокоявано на разлика от 25 точки при 26:51.



Тук някъде обаче ситуацията на паркета в "Двореца на мира и приятелството" се преобърна. Водени от своя лидер в днешния двубой Шакийл МакКисик играчите на Барцокас добиха самочувствие и намалиха дефицита си на само 10 точки в края на третата четвърт - 49:59. Щурмът на домакините се пренесе и в началото на последния период, когато отново МакКисик взе ролята на двигател на тима и вдъхнови своите да се доберат на само точка пасив от ЦСКА - 64:65.



Two MASSIVE dunks in a row for @ShaqInTheBox #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/sSXmHAG0Js — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 25, 2021 Курбанов даде глътка въздух на руския тим с точни изстрели от наказателната линия, но Принтезис и изумителна тройка на Везенков донесоха първата преднина в мача на Олимпиакос при 69:68 и оставащи около 3 минути до края на мача. Майк Джеймс обаче изригна в най-важния момент и отново доближи московци до победата, но интригата се запази до самия край. Именно тогава, при оставащи 2 секунди на таблото и точка аванс в полза на гърците при 74:73, Василис Спанулис направи огромна глупост, фаулирайки Джеймс от тройката. Американската звезда на ЦСКА не сбърка при два от опитите си, а в последната атака съдбата обърна гръб на опита на Йоргос Принтезис от тройката - 74:75 в полза на ЦСКА (Москва).



Майк Джеймс поведе руснаците с 15 точки и 6 асистенции, Йоханес Фойтман вкара 14 точки, а Габриел Люндберг направи силен дебют в Евролигата с червената фланелка и приключи с 13 точки.



