Спартак (Варна) PFC Spartak Varna

Спартак (Варна) 4:0 Устрем (Дончево)

последен:
22.11.2020

Спартак (Варна) - Шумен 2007

следващ:
28.02.2021

създаване: 1918г.
стадион: "Спартак"
президент: Стефан Калименов
треньор: Неделчо Матушев
web: Спартак (Варна)

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Съдийските назначения на Североизток

25 февруари 2021 | 19:15
Прочетена 176
Съдийските назначения на Североизток
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РЕФЕРИ СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА - XVI кръг

27 февруари 2021 г., събота, 14:00 ч:
Дунав (Русе) - Ботев (Нови пазар)
ГС: Момчил Маринов (Разград), АС1: Дарин Страхилов, АС2: Владимир Стефанов, 4-ти: Диян Павлов (Търговище), Делегат: Петко Петков (Търговище)

27 февруари 2021 г., събота, 14:00 ч:
Светкавица (Търговище) – Доростол (Силистра)
ГС: Ивайло Недялков (Добрич), АС1: Станимир Господинов (Добрич), АС2: Валентин Атанасов (Добрич), 4-ти: Емил Димитров (Шумен), Делегат: Иван Жечев (Шумен)

27 февруари 2021 г., събота, 14:00 ч:
Септември 98 (Тервел) - Устрем Д (Дончево)
ГС: Калоян Кирилов (Варна), АС1: Владимир Йорданов (Варна), АС2: Николай Дачев (Варна), 4-ти: Илия Илиев (Варна), Делегат: Георги Иванов (Варна)

27 февруари 2021 г., събота, 14:00 ч:
Спортист 2011 (Генерал Тошево) - Интер (Добрич)
ГС: Веселин Гацев (Шумен), АС1: Никола Тодоров (Шумен), АС2: Ясен Яворов (Шумен), 4-ти: Калоян Цветков (Варна), Делегат: Велико Трифонов (Варна)

28 февруари 2021 г., неделя, 14:00 ч:
Черноломец 1919 (Попово) - Черноморец (Балчик)
ГС: Димитър Михайлов (Варна), АС1: Богомил Димитров (Варна), АС2: Стефан Андреев (Варна), 4-ти: Драгомир Колев (Разград), Делегат: Пламен Хаджийски (Варна)

28 февруари 2021 г., неделя, 14:00 ч:
Спартак 1918 (Варна) - Шумен 2007 (Шумен)
ГС: Борис Попов (Русе), АС1: Стефан Кръстев (Русе), АС2: Кристиян Георгиев (Русе), 4-ти: Росен Минев (Добрич), Делегат: Димитър Тодоров (Добрич)

САЛИМ САЛИХ – ШУМЕН
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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 176

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Проблемът в българския футбол, за който не се ...
04 декември 2020

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01 февруари 2021

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