Съдийските назначения на Североизток

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БГ Футбол
РЕФЕРИ СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА - XVI кръг
27 февруари 2021 г., събота, 14:00 ч:
Дунав (Русе) - Ботев (Нови пазар)
ГС: Момчил Маринов (Разград), АС1: Дарин Страхилов, АС2: Владимир Стефанов, 4-ти: Диян Павлов (Търговище), Делегат: Петко Петков (Търговище)
27 февруари 2021 г., събота, 14:00 ч:
Светкавица (Търговище) – Доростол (Силистра)
ГС: Ивайло Недялков (Добрич), АС1: Станимир Господинов (Добрич), АС2: Валентин Атанасов (Добрич), 4-ти: Емил Димитров (Шумен), Делегат: Иван Жечев (Шумен)
27 февруари 2021 г., събота, 14:00 ч:
Септември 98 (Тервел) - Устрем Д (Дончево)
ГС: Калоян Кирилов (Варна), АС1: Владимир Йорданов (Варна), АС2: Николай Дачев (Варна), 4-ти: Илия Илиев (Варна), Делегат: Георги Иванов (Варна)
27 февруари 2021 г., събота, 14:00 ч:
Спортист 2011 (Генерал Тошево) - Интер (Добрич)
ГС: Веселин Гацев (Шумен), АС1: Никола Тодоров (Шумен), АС2: Ясен Яворов (Шумен), 4-ти: Калоян Цветков (Варна), Делегат: Велико Трифонов (Варна)
28 февруари 2021 г., неделя, 14:00 ч:
Черноломец 1919 (Попово) - Черноморец (Балчик)
ГС: Димитър Михайлов (Варна), АС1: Богомил Димитров (Варна), АС2: Стефан Андреев (Варна), 4-ти: Драгомир Колев (Разград), Делегат: Пламен Хаджийски (Варна)
28 февруари 2021 г., неделя, 14:00 ч:
Спартак 1918 (Варна) - Шумен 2007 (Шумен)
ГС: Борис Попов (Русе), АС1: Стефан Кръстев (Русе), АС2: Кристиян Георгиев (Русе), 4-ти: Росен Минев (Добрич), Делегат: Димитър Тодоров (Добрич)
САЛИМ САЛИХ – ШУМЕН
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