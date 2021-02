В Италия: Съдията показа накъде духа вятърът

Трите водещи спортни издания в Италия са категорични, че едно решение на съдията Тобиас Щилер е повлияло негативно на развоя на двубоя между Аталанта и Реал Мадрид от Шампионската лига, завършил 1:0 в полза на гостите от Испания. Става въпрос за червения картон на Ремо Фройлер от състава на бергамаските в 17-ата минута за фаул срещу Ферлан Менди, който впоследствие се разписа малко преди края на мача.



Гасперини: Съдията развали мача

"Това решение промени целия мач и не беше правилно. Менди наистина гледаше към стража Пиерлуиджи Голини, но се отдалечаваше от вратата", пише "Гадзета дело спорт" и дава слабата оценка от 4 на рефера.

Remo Freuler is sent off for Atalanta after bringing down Ferland Mendy and denying a clear goalscoring opportunity Fair decision? pic.twitter.com/c4DUCK7KKg

"Това изгонване беше пресилено и така играчите на Джан Пиеро Гасперини останаха в намален състав. Най-очевидната грешка в една слаба съдийска вечер", смятат от "Тутоспорт", които присъдиха оценка от 4,5 на Щилер.

16:57 - The red card received by Remo #Freuler (after 16 minutes and 57 seconds) is the fastest get by an Italian side in Champions League - previously, the red card to Montolivo with AC Milan v Ajax back in December 2013 (21:20). Unexpected.#AtalantaRealMadrid