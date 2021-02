Кайри поиска смяна на логото на НБА и заяви: Черните крале построиха Лигата

Звездата на Бруклин Нетс Кайри Ървинг поиска да бъде извършена смяна на логото на Националната Баскетболна Асоциация, на което в момента е изобразен силуетът на легендата и 14-кратен участник в Мача на звездите Джери Уест. Според Ървинг достоен заместник на Уест е друго величие - покойната икона на ЛА Лейкърс и баскетбола като цяло Коби Брайънт.

"Трябва да се случи, не ме интересува кой какво казва. ЧЕРНИТЕ КРАЛЕ ПОСТРОИХА ЛИГАТА", написа плеймейкърът на "мрежите" в Инстаграм, прикачвайки колаж на Коби върху логото.

