НБА Юта удари жестоко шампиона Лейкърс 25 февруари 2021









Това е 26-и успех за Джазмените, докато Езерняците инкасираха четвърта поредна загуба и са 2-ри в Тихоокеанската дивизия с 22/11.

SPIDA climbs the ladder on ESPN! pic.twitter.com/BRwv1ek5ze — NBA (@NBA) February 25, 2021 Гобер също така взе 9 борби за 22-ата победа на тима в последните 24 мача. Боян Богданович добави 15 точки, Мойк Конли остана с 14, осем борби и 8 асистенции. Донован Мичъл приключи мача с 13 точки и 10 рибаунда.



За гостите от Лейкърс голямата им звезда ЛеБрон Джеймс вкара 19, а Монрецл Хърел остана с 16 при четвъртата поредна загуба на тима и общо пета в последните 6 мача.

50 threes.



2 games.



That's an NBA record, @utahjazz. pic.twitter.com/FqPrDVX1lJ — NBA (@NBA) February 25, 2021 Иначе Джаз взеха успокояваща преднина в началото на третата част, когато поведоха със 71:47 и до края контролираха срещата.

Ню Орлиънс се справи с Детройт у дома със 128:118 в дерби на два от най-слабите отбори в цялата Лигата.



Зион Уилямсън вкара 32 за Пеликанс, които имат вече 14 победи в 31 срещи. Той достига 30 или повече точки за осми път през този сезон, след като от стандартни игрови ситуации вкара 13 пъти от 18 опита.



Стивън Адамс приключи с 14 точки и 15 борби.



Брандън Инграм остана с 27 точки, 8 асистенции и 7 борби.



