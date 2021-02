Иниеста: Педри не изглежда на 18 години, очаква го голямо бъдеще в Барселона

Легендата на Барселона Андрес Иниеста даде интервю пред телевизията на Ла Лига, в което говори по множество теми. Една от тях беше свързана с младия талант на каталунците Педри, който е сравняван именно с настоящия играч на японския Висел Кобе.

"Ясно е, че Педри има много голям потенциал. Мисля, че той е на идеалното място, където да продължи своето развитие и да се възползва от своята дарба. Желая му всичко най-добро, като най-важното е той да остане спокоен. Също така хората да го оставят на мира, защото той е млад и всичко е пред него. Убеден съм и знам, че това е едно много подготвено момче, което знае какво трябва да прави. Личи си, че Педри се наслаждава на своята игра. Вярвам, че разликата е, че когато излезе на терена, той се забавлява на терена и не изглежда като 18-годишен. Разбира се, че това е важно, а също така нека да продължи да се развива, защото има голямо бъдеще пред него в Барселона", заяви Иниеста, който в момента се възстановява от операция.

