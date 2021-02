Футболист на Орландо Сити бе арестуван заради сексуално насилие

Футболист от Орландо Сити и неговият брат бяха обвинени в сексуално насилие над жена, обявиха от местната полиция. Става въпрос за 24-годишния Жонатан Суарес-Кортес.



От клуба обявиха, че са научили за ареста късно във вторник и все още събират информация за случая.



Властите в Орландо съобщиха, че в понеделник следобед са се отзовали на сигнал на дама с твърденията, че е била обект на сексуално насилие от двама мъже ден по-рано. Случаят е бил предаден на детектив, който е идентифицирал Жонатан Суарес-Кортес и Рафаел Суарес-младши.



BREAKING: Orlando City Soccer player Jonathan Suárez-Cortes & his brother were booked into the Osceola County Jail for sexual assault. They are being held without bond. Jonathan recently became a part of the team. @MyNews13 @SpecSports360 #News13Osceola @JonAlba @OsceolaSheriff pic.twitter.com/FLjDUlzgpo