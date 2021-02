Един от най-желаните защитници е с огромен шанс да заиграе в Англия

Младият защитник на Фиорентина Никола Миленкович продължава да бъде едно от най-обсъжданите имена в европейския футбол най-вече заради трансферния пазар. Договорът на 23-годишния играч изтича през лятото на 2021-а и по всичко личи, че той няма намерение да го удължи. Точно това породи множество спекулации за неговото футболно бъдеще.

Версиите на "Скай Спорт" в различните държави го свързват с редица от топ отборите на Стария континент. През последните седмици той беше свързван с Манчестър Юнайтед, Ливърпул и Борусия (Дортмунд). Интерес към него не липсва и в Серия "А". Милан неуспешно се опита да го привлече през миналото лято, като със сръбския национал е свързван и Интер. Според Фабрицио Романо обаче шансовете бранителят да заиграе в Англия са много големи. "Миленкович няма да преподпише с Фиорентина. Уест Хам предложиха 25 млн. евро за него, но отборът му отговори с "не". Според мен оттам искат 40 млн. евро за него. Манчестър Юнайтед винаги са го следяли. Той има огромни шансове да отиде в Англия", коментира журналистът в своя подкаст Here We Go.

