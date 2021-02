Нападател на Милан: Последните ни резултати не ни правят по-слаби

Нападателят на Милан Рафаел Леао е категоричен, че резултатите на "росонерите" в последните мачове не правят отбора по-слаб. Освен това той отговори и на въпроси, свързани със себе си.

"Всеки мач е важен. Ние сме Милан и излизаме на терена за победа. Утре искаме да спечелим и да продължим напред в Лига Европа. Позицията ми? За мен тя не е от значение. Желая да давам всичко от себе си за отбора и да му помагам. Ако успея да вкарам или да направя асистенция, това е положително, но най-важното нещо е да побеждаваме. Критиките към нас? Последните ни резултати не ни правят по-слаби. Работим усърдно за нашите мачове и точно това искаме да покажем утре. Моето развитие? Трябва да благодаря на Стефано Пиоли, който всеки ден ми гласува доверие. Също така и на моите съотборници. Винаги се опитвам да слушам всички и да помагам на отбора с каквото мога.

