Лудогорец Ludogorec

Локомотив (Пловдив) 3:2 Лудогорец

последен:
20.02.2021

Лудогорец - ЦСКА-София

следващ:
27.02.2021

създаване: 1945г.
стадион: "Хювефарма Арена"
президент: Александър Александров
треньор: Валдас Дамбраускас
web: Лудогорец / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Стана ясно кой ще свири Лудогорец - ЦСКА-София

24 февруари 2021 | 15:40
Прочетена 862
Стана ясно кой ще свири Лудогорец - ЦСКА-София
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за 19 кръг в efbet Лига. Голямото дерби между Лудогорец и ЦСКА-София, което е в събота от 15:00 часа, е поверено на Драгомир Драганов.

26 Фев 2021 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ФК Етър
ГС:  Димо Стоянов Димов, АС: Костадин Димитров Тановчев, Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Валентин Георгиев Станчев                    
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
27 Фев 2021 г. Събота 12:15 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Арда
ГС: Станислав Георгиев Тодоров, АС: Александър Ангелов Атанасов, Даниел Милков Ников
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб                    
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
27 Фев 2021 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА-София
ГС:    Драгомир Димитров Драганов, АС: Мартин Иванов Димитров, Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев                    
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
27 Фев 2021 г. Събота 17:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК Берое
ГС:    Георги Кънчев Димитров, АС: Димитър Русенов Русев, Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Георги Милков Гинчев                    
СН:    Евгени Георгиев Георгиев   
 
28 Фев 2021 г. Неделя 12:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ФК Царско село 2015
ГС:    Ивелин Венциславов Занев, АС: Димитър Божидаров Стоилов, Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков                    
СН:    Кирил Петков Йорданов     
 
28 Фев 2021 г. Неделя 14:30 ч.
ПФК Ботев - ПФК Монтана 1921
ГС:    Иво Венциславов Андреев, АС: Георги Пламенов Тодоров, Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Димитър Цолов Буров                    
СН:    Костадин Георгиев Стоичков     
 
28 Фев 2021 г. Неделя 17:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски
ГС:    Никола Антонов Попов, АС: Мартин Емилов Венев, Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ:    Георги Николов Николов                    
СН:    Иван Захариев Вълчев   
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 862

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Ох
(Гост) 11
отговор
24 февруари 2021 | 16:10

Оранжеви Драганов много скоро ви подари един мач беше си забравил картоните във съблекалнята Рейтинг: 0 0

turci
(Гост) 10
отговор
24 февруари 2021 | 16:04

Драго чая-любимо съдийче на миризливите делиормански фесове с 600 лв заплата , каква изненада ; !!! Рейтинг: 1 0

АЛИ -оригинала
(Гост) 9
отговор
24 февруари 2021 | 16:03

казах ви той е нашият човек,победата е на 200%сигурна,браво на Караманджуков Рейтинг: 1 1

Не е истина
(Гост) 8
отговор
24 февруари 2021 | 16:02

Драганов е придворния съдия на Домусчиев... Рейтинг: 1 0

Който и да е,
(Гост) 7
отговор
24 февруари 2021 | 16:01

ако паднат, оранжевите все съдията ще обвиняват! Да ви е познато това тяхно поведение? Рейтинг: 0 1

Е и???
(Гост) 6
отговор
24 февруари 2021 | 15:55

Тоя уикенд има Вечно Дерби, а вие пишете за дербито на североизтока ?! ... Рейтинг: 1 1

Телешки неволи
(Гост)
24 февруари 2021 | 15:57

Кое е то крайният квартал и Обеля ли Рейтинг: 2 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
куман наркоман
(Гост) 4
отговор
24 февруари 2021 | 15:53

чорбите мръсни отиват със съдията си смешници Рейтинг: 1 2

Мача се играе
(Гост) 3
отговор
24 февруари 2021 | 15:53

Чак в събота те от сега пишат Рейтинг: 0 0

Ловешки цървули
(Гост) 2
отговор
24 февруари 2021 | 15:52

Това е съдия на Литекс. Изяснява се фарса с ''оттеглянето'' на 123 сантиметровия им собственик на ловешките селяндури ... Рейтинг: 4 2

Литекс Ловеч
(Гост)
24 февруари 2021 | 15:53

Забравил си само да спомнеш, че носи 32-ри номер патъци този исполин помашки Рейтинг: 1 0

Хаха
(Гост)
24 февруари 2021 | 15:55

Гадно в да си недоклатен подуенски трол Рейтинг: 4 1

1914
(Гост) 1
отговор
24 февруари 2021 | 15:49

Хаха припоци, сега ви се е*а ма*катаааа Рейтинг: 1 3 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                  Методи Лалов: Кметът на район “Красно село”е създала морално недопустим прецедент
                
                
                  Методи Лалов: Кметът на район “Красно село”е създала морално недопустим прецедент

                
              

              

                
                  Проф. Чорбанов: Кампанията за имунизация у нас е изключително стихийна
                
                
                  Проф. Чорбанов: Кампанията за имунизация у нас е изключително стихийна

                
              

              

                
                  Вижте какво се случва, ако забавите поставянето на втората доза от ваксина срещу COVID-19
                
                
                  Вижте какво се случва, ако забавите поставянето на втората доза от ваксина срещу COVID-19

                
              

              

                
                  Антисемитски скандал разтресе БНТ, Кошлуков с изявление
                
                
                  Антисемитски скандал разтресе БНТ, Кошлуков с изявление

                
              

              

                
                  Ето кой е мъжът, убил собствения си баща в Пловдив 
                
                
                  Ето кой е мъжът, убил собствения си баща в Пловдив 

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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