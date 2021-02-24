Стана ясно кой ще свири Лудогорец - ЦСКА-София

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за 19 кръг в efbet Лига. Голямото дерби между Лудогорец и ЦСКА-София, което е в събота от 15:00 часа, е поверено на Драгомир Драганов. 26 Фев 2021 г. Петък 17:30 ч. ПФК Локомотив 1926 - ФК Етър ГС: Димо Стоянов Димов, АС: Костадин Димитров Тановчев, Владимир Ангелов Велев 4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев СН: Николай Тодоров Петров 27 Фев 2021 г. Събота 12:15 ч. ПФК Славия 1913 - ФК Арда ГС: Станислав Георгиев Тодоров, АС: Александър Ангелов Атанасов, Даниел Милков Ников 4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб СН: Стоян Маринов Алексиев 27 Фев 2021 г. Събота 15:00 ч. ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА-София ГС: Драгомир Димитров Драганов, АС: Мартин Иванов Димитров, Димо Дамянов Вълчев 4-ТИ: Красен Иванов Георгиев СН: Георги Василев Йорданов 27 Фев 2021 г. Събота 17:45 ч. ПФК Черно море - ПФК Берое ГС: Георги Кънчев Димитров, АС: Димитър Русенов Русев, Павлин Цветанов Михайлов 4-ТИ: Георги Милков Гинчев СН: Евгени Георгиев Георгиев 28 Фев 2021 г. Неделя 12:00 ч. ПОФК Ботев Враца - ФК Царско село 2015 ГС: Ивелин Венциславов Занев, АС: Димитър Божидаров Стоилов, Драгомир Руменов Милев 4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков СН: Кирил Петков Йорданов 28 Фев 2021 г. Неделя 14:30 ч. ПФК Ботев - ПФК Монтана 1921 ГС: Иво Венциславов Андреев, АС: Георги Пламенов Тодоров, Петър Велизаров Митрев 4-ТИ: Димитър Цолов Буров СН: Костадин Георгиев Стоичков 28 Фев 2021 г. Неделя 17:00 ч. ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски ГС: Никола Антонов Попов, АС: Мартин Емилов Венев, Мирослав Максимов Иванов 4-ТИ: Георги Николов Николов СН: Иван Захариев Вълчев

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