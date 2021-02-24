Стана ясно кой ще свири Лудогорец - ЦСКА-София

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БГ Футбол
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за 19 кръг в efbet Лига. Голямото дерби между Лудогорец и ЦСКА-София, което е в събота от 15:00 часа, е поверено на Драгомир Драганов.
26 Фев 2021 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ФК Етър
ГС: Димо Стоянов Димов, АС: Костадин Димитров Тановчев, Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Николай Тодоров Петров
27 Фев 2021 г. Събота 12:15 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Арда
ГС: Станислав Георгиев Тодоров, АС: Александър Ангелов Атанасов, Даниел Милков Ников
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Стоян Маринов Алексиев
27 Фев 2021 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Драгомир Димитров Драганов, АС: Мартин Иванов Димитров, Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев
СН: Георги Василев Йорданов
27 Фев 2021 г. Събота 17:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК Берое
ГС: Георги Кънчев Димитров, АС: Димитър Русенов Русев, Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Евгени Георгиев Георгиев
28 Фев 2021 г. Неделя 12:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ФК Царско село 2015
ГС: Ивелин Венциславов Занев, АС: Димитър Божидаров Стоилов, Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Кирил Петков Йорданов
28 Фев 2021 г. Неделя 14:30 ч.
ПФК Ботев - ПФК Монтана 1921
ГС: Иво Венциславов Андреев, АС: Георги Пламенов Тодоров, Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Костадин Георгиев Стоичков
28 Фев 2021 г. Неделя 17:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски
ГС: Никола Антонов Попов, АС: Мартин Емилов Венев, Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Иван Захариев Вълчев
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(Гост) 11
отговор
Оранжеви Драганов много скоро ви подари един мач беше си забравил картоните във съблекалнята Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
Драго чая-любимо съдийче на миризливите делиормански фесове с 600 лв заплата , каква изненада ; !!! Рейтинг: 1 0
(Гост) 9
отговор
казах ви той е нашият човек,победата е на 200%сигурна,браво на Караманджуков Рейтинг: 1 1
(Гост) 8
отговор
Драганов е придворния съдия на Домусчиев... Рейтинг: 1 0
(Гост) 7
отговор
ако паднат, оранжевите все съдията ще обвиняват! Да ви е познато това тяхно поведение? Рейтинг: 0 1
(Гост) 6
отговор
Тоя уикенд има Вечно Дерби, а вие пишете за дербито на североизтока ?! ... Рейтинг: 1 1
(Гост)
Кое е то крайният квартал и Обеля ли Рейтинг: 2 0
(Гост) 4
отговор
чорбите мръсни отиват със съдията си смешници Рейтинг: 1 2
(Гост) 3
отговор
Чак в събота те от сега пишат Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
Това е съдия на Литекс. Изяснява се фарса с ''оттеглянето'' на 123 сантиметровия им собственик на ловешките селяндури ... Рейтинг: 4 2
(Гост)
Забравил си само да спомнеш, че носи 32-ри номер патъци този исполин помашки Рейтинг: 1 0
(Гост)
Гадно в да си недоклатен подуенски трол Рейтинг: 4 1
(Гост) 1
отговор
Хаха припоци, сега ви се е*а ма*катаааа Рейтинг: 1 3