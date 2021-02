Европейски футбол Талант на Байерн избра Германия пред Англия 24 февруари 2021 | 14:07 - Обновена Прочетена 238 0



копирано





Вчера Мусиала вкара гол при победата на Байерн с 4:1 над



"Чувствам Англия като мой дом, но отдавна вътрешният ми глас ми казва, че правилното решение за мен е да играя за Германия - страната, в която съм роден. Все пак обаче да взема това решение не бе никак лесно", заяви роденият в



The first Germany star made in England.



Jamal Musiala talks exclusively to @TheAthleticUK about declaring for @DFB_Team_EN and his gratitude to @ChelseaFC and @FA.https://t.co/pqNPw0uXwv — Raphael Honigstein (@honigstein) February 24, 2021

Бащата на Мусиала е британец от нигерийски произход, докато майка му е германка. Когато е осемгодишен, семейството му се мести в Лондон, като той тренира в академията на



В този период Мусиала играе за националните отбори на Англия до 15, до 16, до 17 и до 21 година, както за юношеската формация на Германия до 16 години. През този сезон Джамал Мусиала има записани вече 27 мача за първия отбор на Байерн във всички турнири, както и четири гола.

Тийнейджърът Джамал Мусиала обяви, че ще играе за националния отбор на Германия, а не за този на Англия. Пред The Athletic 17-годишният талант каза, че е взел решението много трудно, но е предпочел Германия, тъй като там е роден.Вчера Мусиала вкара гол при победата на Байерн с 4:1 над Лацио в осминафиналите на Шампионската лига, като така стана най-младият играч в историята на клуба, разписвал се в турнира, както и най-младият англичанин или германец, който го прави."Чувствам Англия като мой дом, но отдавна вътрешният ми глас ми казва, че правилното решение за мен е да играя за Германия - страната, в която съм роден. Все пак обаче да взема това решение не бе никак лесно", заяви роденият в Щутгарт футболист.Бащата на Мусиала е британец от нигерийски произход, докато майка му е германка. Когато е осемгодишен, семейството му се мести в Лондон, като той тренира в академията на Челси от 2011 до 2019 година, когато преминава в Байерн.В този период Мусиала играе за националните отбори на Англия до 15, до 16, до 17 и до 21 година, както за юношеската формация на Германия до 16 години. През този сезон Джамал Мусиала има записани вече 27 мача за първия отбор на Байерн във всички турнири, както и четири гола.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 238 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1