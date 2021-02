Европейски футбол Нийл Ленън подаде оставка, Селтик ще си търси нов мениджър 24 февруари 2021 | 09:59 - Обновена Прочетена 236 0



копирано





BREAKING: Neil Lennon has resigned as manager of Celtic with the club 18 points behind Scottish Premiership leaders Rangers. — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 24, 2021

Нийл Ленън пое тима за втори път в кариерата си през февруари 2019 г., когато наследи



"Преживяваме труден сезон поради много фактори. Разбира се, неприятно и разочароващо е, че не можахме да достигнем същото ниво като преди. Работих здраво, за да се опитам да променя нещата, но за съжаление не успяхме да постигнем резултатите, от които имахме нужда", заяви Ленън в изявление на сайта на Селтик.



Celtic Football Club today announced that Neil Lennon has resigned from his position as Football Manager with immediate effect.



We thank Neil sincerely for all he has done for the club and we wish him every success going forward. — Celtic Football Club (@CelticFC) February 24, 2021

"Винаги съм давал най-доброто от себе си за клуба и съм горд, че съм донесъл трофей на феновете на Селтик. Клубът винаги ще е част от мен. Винаги ще съм привърженик на Селтик и ще искам най-доброто за клуба", допълва той. Мениджърът на Селтик Нийл Ленън подаде оставка след поредица разочароващи резултати. Последната капка бе загуба от закъсалия Рос Каунти в неделя. "Детелините" изостават на 18 точки от лидера в Шотландия Рейнджърс. Отборът ще бъде воден от временно от Джон Кенеди, който до момента беше помощник на Ленън.Нийл Ленън пое тима за втори път в кариерата си през февруари 2019 г., когато наследи Брендън Роджърс . Той го изведе до две титли, две Купи на Шотландия и Купа на Лигата. Този сезон обаче отборът направи поредица от грешки в преследването на десета поредна титла."Преживяваме труден сезон поради много фактори. Разбира се, неприятно и разочароващо е, че не можахме да достигнем същото ниво като преди. Работих здраво, за да се опитам да променя нещата, но за съжаление не успяхме да постигнем резултатите, от които имахме нужда", заяви Ленън в изявление на сайта на Селтик."Винаги съм давал най-доброто от себе си за клуба и съм горд, че съм донесъл трофей на феновете на Селтик. Клубът винаги ще е част от мен. Винаги ще съм привърженик на Селтик и ще искам най-доброто за клуба", допълва той.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 236

1