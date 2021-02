Англия Мино Райола: Моите играчи не ме наричат паразит 24 февруари 2021 | 09:36 - Обновена Прочетена 1176 0



Според него пандемията и финансовите последствия няма да се отразят сериозно на заплатите и трансферите на най-добрите футболисти, какъвто е Холанд. "Не мисля, че има връзка. За изключителни таланти винаги има място", заяви агентът.



"Всички гледат към Ерлингкато едно от потенциалните нови звезди на бъдещето, защото е толкова трудно да правиш това, което той прави, на неговата възраст. Той ще бъде една от звездите на следващото десетилетие, защото звезди като Ибрахимович, Роналдо и Меси са на възраст, на която всеки се пита колко още ще им се радваме.



Има максимум 10 клуба, които могат да си позволят да купят Холанд и да му предложат платформа след Дортмунд. Четири от тези клубове са в Англия. Не мисля, че има спортен директор или треньор, който би казал, че не го иска. Това е сякаш да кажеш: "Има ли отбор от Формула 1, който да не иска да притежава Люис Хамилтън", сподели Райола.



Mino Raiola on Erling Haaland: “Only 10 clubs in the world have the economic power to buy Haaland and four of them are teams in the Premier League. I don't think there's a manager or sports director in the world who would say that he’s not interested in Haaland."



(Source: BBC) pic.twitter.com/Gf0aIQPXPx — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 23, 2021

Той обясни, че не вярва неговите изказвания да се отразяват на играчи или отбори. През декември думите му, че времето на Пол Погба в



"Просто изказах мнението си, не съм искал да създавам проблеми. Не мисля, че е дестабилизирало някой, защото те имаха страхотна серия и дори бяха на първо място в един период. Мислите ли, че големи играчи като Пол Погба или



Сред клиентите му са или са били



"Whenever I tell my opinion, everyone in England goes berserk."



'Super-agent' Mino Raiola has spoken exclusively to @danroan about Erling Braut Haaland, Paul Pogba, scrapping relegation and the future of football. #bbcfootball — BBC Sport (@BBCSport) February 24, 2021

Според него възприятието, което свързва работата на един агент с алчност не е коректно, въпреки че е изкарал около 41 милиона паунда от трансфера на Погба от



"Не е приятно да слушат едно и също предубеждение. Вероятно хората се питат: щом този човек е толкова алчен и толкова лош, защо всичките му играчи са щастливи и остават при него? Бих излъгъл, ако кажа, че това не ми влияе. Как може да оценявате дали съм добър агент на Ибрахимович? Единственият, който може да съди за това е самият Ибра.



