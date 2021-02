Голф Тайгър Уудс в болница след автомобилна катастрофа 23 февруари 2021 | 22:07 - Обновена Прочетена 2233 0



Tiger Woods’ vehicle after the crash this morning that now has him in surgery for what his agent is calling “multiple leg injuries.” pic.twitter.com/VbI5qvyj8g — Adam Schefter (@AdamSchefter) February 23, 2021



В инцидента няма въвлечен друг автомобил. Колата на 45-годишния Уудс е била силно деформирана и се е наложило той да бъде изваден от машината с помощта на пожарникари, след което с линейка е бил транспортиран в болницата. Засега няма повече информация за състоянието му. This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w — LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021 Легендата в голфа Тайгър Уудс е претърпял автомобилна катастрофа в Лос Анджелис във вторник сутринта. Според информация от агента му Марк Стайнберг той има множество счупвания на долните крайници."Той е в хирургията. Благодарим за подкрепата и дискретността", казва Стайнберг пред "Голф Дайджест".В инцидента няма въвлечен друг автомобил. Колата на 45-годишния Уудс е била силно деформирана и се е наложило той да бъде изваден от машината с помощта на пожарникари, след което с линейка е бил транспортиран в болницата. Засега няма повече информация за състоянието му.

