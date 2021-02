Англия Жозе Моуриньо: Не съм мениджърът, който бях 23 февруари 2021 | 18:05 - Обновена Прочетена 85 0



Според португалеца той е по-спокоен и не приема нещата толкова емоционално. Въпреки това след загубата от



"За щастие, не съм мениджърът, който бях. Вероятно не бих бил толкова спокоен, уверен и контролиращ емоции си. Понякога през кариерата ми имах проблеми, които не бяха свързани с резултатите. Както знаете, аз не съм имал много лоши серии", заяви специалистът.



"I'm not the manager I was thank god, I am calm and in control of my emotions"



Jose Mourinho says maturity and experience are helping him cope with Tottenham's negative moments, adding that he was more emotional at Chelsea pic.twitter.com/u1S1n1o6Pw — Football Daily (@footballdaily) February 23, 2021

"Ежедневни проблеми са се случвали много пъти и преди реагирах много по-емоционално. Например, напуснах



"Кой треньор в края на кариерата си може да каже, че всичко е било розово, а никога малко сиво, облачно и дори мрачно? Дали това ме прави щастлив? Не. Дали ме депресира? Не. Това е предизвикателство. Позитивно съм настроен. Ставам сутрин с желание за работа", каза още Моуриньо.



"I will be in Tottenham's history through good reasons rather than bad."



Jose Mourinho is convinced he can save his job as Spurs manager #Mourinho #Tottenham #TottenhamHotspur #Spurs #THFC https://t.co/w27yc23U86 — LiveScore (@livescore) February 23, 2021

Утре Тотнъм се изправя срещу

