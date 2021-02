Световен футбол Нов филм за Пеле разказва историята на бразилеца 23 февруари 2021 | 17:47 - Обновена Прочетена 291 0



"Той е човек, за когото хората не знаят много, въпреки огромната популярност на името му. Искахме да покажем как едно обикновено момче става човек с митичен характер, който запазва и до днес", заяви режисьорът Бен Николас за "Ройтерс".



Документалният филм е фокусиран върху периода от 1958 до 1970, когато Бразилия печели три от четирите световни купи и определението "Страната на футбола". Извън терена пък лентата показва живота в Бразилия в края на 50-те на миналия век и последиците от военния преврат през 1964.



‘It’s not that Pelé made the difference. Pelé was the difference'



This new documentary tells the story of iconic footballer Pelé, his quest for perfection and the mythical status he attained. Now on Netflix pic.twitter.com/M6vtB4XZDp — Netflix (@netflix) February 23, 2021

Основният фокус, разбира се, пада върху ролята на Пеле в похода към трите световни купи и най-вече през 1970, когато той води отбор, често определян като най-силният в историята на футбола. Този триумф, който бе постигнат в Мексико, директорите наричат ключов за митологизирането на Пеле.



След като достига звезден статут едва като 17-годишен на световното първенство през 1958, Пеле получава контузия във втория мач през 1962 и играе само в част от турнира. Той получава нова травма през 1966 в Англия след безброй нарушения и заплашва никога повече да не играе на световни първенства, но по-късно променя мнението си. Така той стига и до победата през 1970, която затвърждава статута му на легенда.



Did you know a civil war was once put on hold so both sides could watch Pele play?



fascinating facts about the Brazil icon pic.twitter.com/53DjbSPgTT — Goal (@goal) February 23, 2021

"Ако Пеле и Бразилия не бяха спечелили през 1970, нито Пеле щеше да бъде познатият ни днес Пеле, нито Бразилия щеше да бъде Бразилия. Това е печат на неговата идентичност и тази на страната, що се касае до футбола", казва Дейвид Трайхорн.



108-минутната лента избягва сравнения с Диего Марадона, Лионел Меси и Кристиано Роналдо, които често са споменавани с Пеле в спорове за най-добрия футболист за всички времена. Вместо това, тя е насочена изцяло към бившия бразилски нападател.



