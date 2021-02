Формула 1 Ред Бул представиха претендента за титлата тази година във Формула 1 23 февруари 2021 | 15:47 - Обновена Прочетена 165 0



Отборът на Ред Бул представи новия си болид за стартиращия на 28 март сезон 2021 във Формула 1. С цветовете тъмносиньо, жълто и неоново червено претендентът за световната титла RB16B е много близък и като външен вид и дизайн на болида от миналия сезон. По-голямата визуална разлика е, че на задното крило на автомобила е изписано Хонда вместо Астън Мартин. Британската компания вече има свой отбор във Формула 1 и няма как да продължи да спонсорира свой конкурент на пистата. And now for the B-Side Meet the RB16B #ChargeOn pic.twitter.com/2XrH3G4AP0 — Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021 Новият RB16B е лека еволюция, но голямата промяна идва в лицето на Серхио Перес. Борбеният мексиканец с прекрасното си представяне през 2020 година с отбора на Рейсинг Пойнт сам си спечели мястото на Алекс Албън, който пък се превърна в разочарование. Надеждите на Ред Бул и феновете им е, че с идването на Перес като съотборник на Макс Верстапен отборът ще има всички аргументи да се изправи очи в очи с тоталния доминант – отбора на Мерцедес. But different #ChargeOn pic.twitter.com/GRx2ccICyG — Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021 RB16B е последният, който ще бъде с двигател, разработен от Хонда, след като японската компания ще се оттегли от Формула 1 в края на сезона. Ред Бул обаче постигнаха споразумение с автомобилния производител за продължаване на ползването им до 2025 година. Отделно стигнаха и до споразумение и с останалите отбори във Формула 1 за „замразяване“ на задвижващите единици, което ще им позволи да оперират с двигателите Хонда до влизането на новите правила. Lifting the lid on Checo's first Red Bull helmet #ChargeOn pic.twitter.com/fJyLKqNPbr — Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021 Новият шампионат започва с Гран При на Бахрейн на 28 март. Предсезонните тестове са събрани в само три дни – от 12 до 14 март, заради промени в правилника и ще се проведат също в Бахрейн.

