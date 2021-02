Колоездене Крис Фрум се вдъхновява от Том Брейди, прицели се в пета победа на "Тур дьо Франс" 23 февруари 2021 | 11:55 - Обновена Прочетена 201 1



В началото на месеца 43-годишният Брейди изведе Тампа до титлата в Националната футболна лига (НФЛ) в първия си сезон в клуба, като за него персонално това бе седмо отличие след шест с Ню Инглънд Пейтриътс.



Пред "Гардиан" 35-годишният Фрум обяви, че си поставя за цел още през този сезон да спечели за пети път "Тур дьо Франс", като така ще изравни най-доброто постижение за всички времена на легендите Жак Антикил, Еди Меркс, Бернар Ино и Мигел Индураин.

Chris Froome back for the Individual Time Trial @chrisfroome #uaetour pic.twitter.com/QWzu0IkOxT — UAE Tour Official (@uae_tour) February 22, 2021 "Това е много тежка задача, но аз съм с четири титли и съм много близо до рекорда. Вече няма какво да ме тегли назад", каза британецът, който през миналата година пропусна Тура, възстановявайки се от много тежко падане през 2019 година.



"Надявам се да мога да дам най-доброто от себе си. Много голяма част от подготовката е в съзнанието, така че се надявам тялото ми да може да го последва", добави Фрум, който от тази година премина в отбора на Израел Старт-Ъп Нейшън.

The @donaldgmcrae interview ... Chris Froome: 'The last decade has given me more perspective on life. I’ve grown a thicker skin going through the ordeals of the last few years’ https://t.co/xzmjeafCWn — Guardian sport (@guardian_sport) February 23, 2021 "Надявам се, че ще мога да се състезавам на най-високо ниво още поне пет години. Виждаме, че все повече професионални атлети имат дълги и успешни кариера, като най-скорошният пример е Том Брейди, чиято история е невероятна", каза още Фрум.



