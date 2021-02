Лека атлетика Сидорова отново оглави световната ранглиста за сезона с 4.90 м 23 февруари 2021 | 11:26 Прочетена 145 0



копирано





Сидорова поиска летвата да бъде качена и на 5.00 м, но направи три неуспешни опита на тази височина.



При мъжете победата заслужи Тимур Моргунов с 5.65 м.



View this post on Instagram A post shared by Anzhelika Sidorova (@aanzh) "Много съм доволна, че си върнах най-добрия резултат в света за сезона. Не е срамно да завърша сезона така. Първоначално малко се разтрепервах, но когато стигнах до 4.90 м, дойдох на себе си и реших, че трябва да се опитам да скоча 5 метра. Но скачането на тази височина се оказа плахо, трябва да го опитваме по-често", сподели Сидорова след състезанието.

"Разбира се, че има известна психологическа бариера преди тази височина. Бих искала да имам колкото се може повече състезания на високо ниво, където адреналинът да те кара да скачаш възможно най-високо. Но самата цифра не ме плаши, това е само следващата стъпка", добави рускинята, която спечели световната титла в Доха с 4.95 м.





Световната шампионка в овчарския скок от Доха 2019 Анджелика Сидорова отново излезе на първо място в планетарната ранглиста за сезона. Рускинята спечели състезанието “Общоруски фестивал на овчарския скок“ с 4.90 метра и измести от върха американката Санди Морис, която имаше 4.88 м.Сидорова поиска летвата да бъде качена и на 5.00 м, но направи три неуспешни опита на тази височина.При мъжете победата заслужи Тимур Моргунов с 5.65 м."Разбира се, че има известна психологическа бариера преди тази височина. Бих искала да имам колкото се може повече състезания на високо ниво, където адреналинът да те кара да скачаш възможно най-високо. Но самата цифра не ме плаши, това е само следващата стъпка", добави рускинята, която спечели световната титла в Доха с 4.95 м. 0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 145

1