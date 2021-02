Други Кучето на президента на ФК Цюриф прекъсна мач в Швейцария 22 февруари 2021 | 22:37 - Обновена Прочетена 173 0



The FC Zürich President had to run down to collect his dog Cookie who had invaded the pitch during their match against Sion...pic.twitter.com/fNmxPK5B9E — The Sportsman (@TheSportsman) February 21, 2021 Спирането на официален двубой обаче може да му донесе сериозна глоба, тъй като от местната федерация разглеждат инцидента.Местните медии пишат, че името на кучето е Куки, но съпругата на Канепа Хелиан внесе яснота."Имаме две бели овчарки и често ги бъркат. В неделя мачът беше прекъснат от Чила. Кръстих я така, защото това е прозвището на мъжа ми. Когато викна "Чила" и двамата идват при мен", шегува се Хелиан. Кучето на президента на ФК Цюрих Анчило Канепа се оказа виновник за прекъсването на мача със Сион през уикенда. Това се случи в края на първото полувреме, когато бялата овчарка нахлу на терена, след като слезе от трибуните и се наложи реферът да спре играта. През това време Канепа слезе и извика кучето при себе си, след което двамата се завърнаха на трибуните. Той сподели след мача, че кучето му много обича футбола и специално топките и затова често го води на тренировките на отбора.Спирането на официален двубой обаче може да му донесе сериозна глоба, тъй като от местната федерация разглеждат инцидента.Местните медии пишат, че името на кучето е Куки, но съпругата на Канепа Хелиан внесе яснота."Имаме две бели овчарки и често ги бъркат. В неделя мачът беше прекъснат от Чила. Кръстих я така, защото това е прозвището на мъжа ми. Когато викна "Чила" и двамата идват при мен", шегува се Хелиан.

