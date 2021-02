Баскетбол Литва се отърва като по чудо и се класира за ЕвроБаскет 2022 в последния момент 22 февруари 2021 | 21:42 - Обновена Прочетена 164 0



Мъжкият национален отбор на Литва по баскетбол спечели последната 24-а квота за ЕвроБаскет 2022 по крайно драматичен начин. Селекцията на Дариус Масколюнас пребори коравия отбор на Дания със само една точка разлика - 77:76 (25:19, 16:18, 17:23, 19:16) в "Сименс Арена", Вилнюс, и по този начин се класира отново за първенството на Стария континент. Датчаните показаха брилянтна игра и бяха адски близо до това да вземат нужния успех и да хвърлят бомбата, елиминирайки далеч по-класния си съперник, но все пак и късметът покри литовците в края. Балтийците, които са носители на два сребърни медала от последните три издания на ЕвроБаскет, завършиха участието си в група "C" на пресявките на втора позиция с актив от 4 победи и 2 загуби. "Червения динамит" остана на последната позиция с баланс от 2 успеха и 4 поражения. От потока за ЕП се класират Белгия, Литва и домакина Чехия. @LTU_Basketball survive a thriller against (77-76) and clinch the last spot for #EuroBasket 2022! — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 22, 2021 Срещата започна спокойно за Литва, която даде силно начало на мача и поведе с 8 точки още в първата четвърт при 24:16. Във втората част Дания показа зъби и изравни резултата при 29:29, но към края на периода литовците отново се отскубнаха в резултата, като все пак разликата на почивката остана само четири точки след активизиране в редиците на гостите - 41:37. След почивката дойдоха и проблемите за балтийците, които вече бяха изоставащи в резултата след серия от 9:18 в полза на датчаните - 50:55. Скандинавците запазиха крехка преднина преди началото на последните 10 минути - 58:60. Играчите на Масколюнас показаха по-здрави нерви в първите минути от последната четвърт и записаха страхотна серия в своя полза, след която резултатът стана 75:66. "Червения динамит" обаче избухна в самия край, като се доближи на само точка дефицит от своя съперник при оставащи 41 секунди от редовното време - 77:66. Йонас Мачиулис пропусна за литовците, но лидерът на тима Мантас Калниетис показа защо е сред основните играчи на тима от толкова години насам, след като блокира опит за победен кош на Адама Дарбу. Датчаните нямаха време за нов шанс и билетът за ЕвроБаскет 2022 отиде в ръцете на Литва - 77:76. Mantas Kalnietis with the HUGE BLOCK to send @ltu_basketball to #EuroBasket 2022! pic.twitter.com/lIQJvYrJrC — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 22, 2021 Мантас Калниетис завърши двубоя с 11 точки и 6 асистенции за Литва, а трима играчи добавиха по 10 точки - Йонас Мачиулис, Вайдас Каринаускас и Томас Димша. За Дания Кевин Ларсен бе точен с 21 точки и 6 борби, Адама Дарбу вкара 20 точки, но пропусна победния кош, а бившият играч на Рилски спортист Йонас Зохоре и Филип Херц се разписаха с по 12 точки. 0



ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт"

