Баскетбол Северна Македония няма да прави компания на България на ЕвроБаскет 2022 22 февруари 2021



Мъжкият национален отбор на Северна Македония по баскетбол за втори пореден път ще пропусне участие на европейско първенство. Селекцията на Александър Тодоров се нуждаеше от победа с поне 9 точки над Естония в директния мач за класиране, но не успя да достигне до нужната разлика и взе драматичен успех с крайното 86:84 (18:27, 20:22, 25:20, 23:15) в последния си мач от пресявките за шампионата на Стария континент. Estonia book a for #EuroBasket 2022 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 22, 2021 Така западните ни съседи останаха на последното четвърто място в група "B" с актив от 2 победи и 4 загуби. Естония също завърши с баланс от 2-4, но взе третата квота за първенството от групата заради по-добрите си показатели в директните двубои със Северна Македония. С други думи, естонците победиха македонците с девет точки разлика - 81:72, в първия мач между двата тима в групата. Останалите два отбора, които продупчиха билетите си за ЕвроБаскет 2022 от потока, са домакина Италия и Русия. ESTONIA HAVE DONE IT!



Eesti are heading to #EuroBasket 2022! pic.twitter.com/eECFivZwvh — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 22, 2021 Ненад Димитриевич бе с основна роля за недостатъчния успех на Северна Македония със своите 23 точки и 5 асистенции, Боян Трайковски добави 21 точки, Джейкъб Уайли вкара 18 и взе 14 борби, а Андрей Магдевски наниза 10 точки. За Естония Майк-Калев Коцар записа 15 точки и 8 борби, Каспар Трейер добави 14 и 12 борби, Кристиан Куламае реализира 14 точки, а с 13 остана Стен Сок. 0



