Фемке Бол с четвърти пореден рекорд на 400 метра в зала

Eвропейската шампионка за девойки под 20 години в бягането на 400 метра с препятствия Фемке Бол постави четвърти пореден рекорд на Нидерландия в зала през сезона, след като спечели националната титла на страната си на 400 метра на първенството в Апелдорн.

По-малко от седмица след като постигна 50.66 секунди на Copernicus Cup в Торун, Бол спечели финала в Апелдорн с 50.64 секунди. Нейната тренировъчна партньорка Лиеке Клавер завърши втора с 51.21 секунди.

Four Dutch records in four races for Femke Bol over 400m in 2021.



50.96 Vienna

50.81 Metz

50.66 Torun

50.64 Dutch Champs



A fifth at the European Indoors? pic.twitter.com/dY8PjxTlEZ