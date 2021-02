Булевард Гришо печели, когато е на любовен допинг 22 февруари 2021 | 15:33 Прочетена 941 0



копирано



Окрилен от присъствието на 27-годишната бивша тенисистка, хасковлията постигна най-добрия си резултат за Големия шлем от US Open 2019 насам. Пред погледа на надъханата Лола, Григор проби до четвъртия си 1/4 финал на Australian Open, при това без да загуби гейм. За съжаление обаче трите месеца без състезателен тенис заради пандемията си казаха думата и контузия го провали в мача му срещу Аслан Карацев, който между другото също като Османова произхожда от Северен Кавказ.



Впрочем Лолита започна да следва Григор в началото на септември, когато отиде с него в Рим. Тогава още никой не предполагаше за присъствието й в живота му, но българинът показа отличен резултат на корта, помитайки по пътя си младата надежда на Италия Яник Синер преди да загуби от друг младок – Денис Шаповалов. Дегизирана с маска и шапка, Лолита дебютира в ложата на Димитров във Виена, където той помете 18-ия в света Карен Хачанов и петия Стефанос Циципас преди да отстъпи на Дан Евънс (Вбр).



През есента Лола, която е четвъртото гадже милионерка на Гришо след Серена Уилямс, Мария Шарапова и Никол Шерцингер, беше неотлъчно до любимия си. Двамата си подариха романтична ваканция във Френските Алпи и именно там на 30 ноември заявиха чувствата си пред света, позирайки на Моста на влюбените в Анси. Коледа играчът ни прекара с цялата фамилия на Лола – с баща й, руския олигарх Елдар Османов, майката Карина и сестричката Саломея. В резултат на всичко това тенис звездата за първи път заговори, че е готов за свое собствено семейство. За целта помага и фактът, че за първи път Гришо има връзка с момиче, което живее край него в Монако. Освен това работата на Лола е да популяризира културния и светски живот в Княжеството в издаваното от нея списание и в Инстаграм. Освен това тя е представител на руска компания-организатор на концерти и шоу прояви по цял свят – работа, която Османова може да върши от дистанция и да се посвети на Димитров, на когото предстои да навърши 30 години през май.



Именно нежеланието на Григор да има деца от Шерцингер (по същата причина тя скъса и с Люис Хамилтън), доведе до края на връзката им, която започна тайно в края на 2015-а и завърши в началото на 2019 г. Или поне тази причина изтъкнаха близки до певицата пред британските медии. За да е по-близо до Димитров, изпълнителката прие поканата да е жури в X Factor на Острова.

Романсът с Никол лъсна точно в Австралия през януари 2016-а и това бе един от редките случаи, когато американката с хавайски, филипински и украински корени го подкрепяше по време на мач. Любопитното е, че в течение на тяхната любов Шерцингер нито веднъж не си пусна обща снимка с Димитров. Тя публикува само свои фотографии и при единственото си посещение в България преди Sofia Open 2017. Въпреки че общо взето бяха дискретни в публичните си прояви, двамата се превърнаха в любима плячка на папараците, които уловиха и палавите им закачки на яхта в Италия.Точно в разгара на чувствата им преди 4 години, Григор записа и най-силния от 14-те си сезона като професионалист.



2017-а стартира за него с титла в Бризбейн и продължи с епичния полуфинал срещу Рафаел Надал в Откритото на Австралия, а през февруари хасковлията записа първия си и единствен триумф на домашния турнир в София. През август дойде дебютната му купа от сериите Мастърс в Синсинати, а черешката на тортата, разбира се, беше победата над Давид Гофен на АTP финалите в Лондон. Въпреки че не дойде да го гледа на крака в „O2 Арина”, Никол го поздрави пред цял свят, възползвайки се от ефира на X Factor. „Приятелят ми спечели финалите на ATP. Моля ви! Аплодисменти за Григор”, призова Шерцингер, а мъжът до нея й се отплати с думите: „Човекът, който през тези седмици изигра много важна роля - моята приятелка Никол. Тя също заслужава благодарности”.



В резултат на всичко това Димитров започна следващия сезон като №3 в света и стигна 1/4 финал в Мелбърн, както и мач за титлата в Ротердам, където бе спрян от Роджър Федерер. Оттам нататък обаче не постигна нищо запомнящо се, а раздялата с Шерцингер беше съпътствана и от жесток срив в ранглистата, като преди US Open 2019 той беше пропаднал до №78 – най-ниското му класиране от 2012 г. Междувременно Гришо бе измъчван от контузия на дясното рамо, а освен това прекрати и работата си с венецуелския треньор Дани Валверду, който също като Никол беше с него 3 г. Така в Ню Йорк играчът ни се озова сам, без гадже и треньор, но за първи път в кариерата си записа впечатляващо постижение при такива обстоятелства. Едва ли някой е забравил победния му ход до 1/4 финалите, където удържа успех над носителя на 20 титли от Големия шлем Федерер.



Попитан за ролята на жените в живота му след трудния за него сезон 2019, Григор отговори: „Честно казано, през тази година изобщо не съм мислил по тази тема, минах през толкова други неща и перипетии. Не знам дали играя по-добре, когато съм влюбен или, когато съм сам. Има си и плюсове и минуси за играта. Това са много лични неща, пазя ги за себе си”.



За всички обаче беше очевиден подемът в играта му след като успя да стигне до сърцето на Шарапова през есента на 2012 г. Тогава нахаканият младок не е постигнал още нищо в мъжкия тенис, макар вече да е шампион от „Уимбълдън” и US Open при юношите. Маша вече е вдигнала 4 от петте си купа от Шлема и е била №1 в света. Димитров моли за номера й нейния агент Макс Айзенбъд. „Проверих името на Григор в Гугъл, за да видя на колко години е. Беше ли изобщо пълнолетен? 21. Едва. "Дай му имейла ми", казала Шарапова на агента си и така се отприщила кореспонденцията й с българина.

„Всичко беше от разстояние докато една вечер той не се появи на вратата ми с червени рози и огромен плюшен мечок. Прекарахме много време заедно следващите седмици. Попита ме дали бих била негова приятелка. Хвана ме неподготвена. Не бях готова за нищо такова. Той каза, че ще чака, докато съм готова. Може да минат месеци". "ОК", каза той. "Ще чакам. Знам какво искам и искам теб", спомня си звездата.



Разбрала, че е хлътнала, когато започнала да проверява резултатите му от турнирите и с изненада научила, че той още играе квалификациите за по-големите от тях. През май 2013 г. всичко между Маша и Гришо е толкова напреднало, че те афишират връзката си по време на Madrid Open. Любовният допинг явно действа, защото хасковлията записва първата си и единствена до този момент победа от 10 срещис Новак Джокович – със 7:6, 6:7 (8), 6:3 във II кръг. Шарапова пък пробива до финала, където губи от вечната си душманка Серена Уилямс. Малко по-късно американката буквално разгромява рускинята и за трофея на „Ролан Гарос”, а на „Уимбълдън” сама разкрива защо с такава ярост мачка съперничката си. Ябълката на раздора е Григор, с когото Серена има кратък флирт около олимпийските игри в Лондон 2012 и тогава българските журналистите първо забелязват топлотата в отношенията им. Приятелството им започва в академията на Патрик Муратоглу в Париж, където за известно време и двамата тренират.



Явно раздразнена от близостта на бившия й с Маша, Серена заяви пред сп. Ролинг Стоун”: „Всяко нейно интервю започва с изречението: „Аз съм щастливка, така ми провървя”. Толкова е отегчителна, че едва ли някой ще я покани на купон. Иначе щом й харесва да бъде с човек, който има каменно сърце, това си е нейна работа”.



Вече нашата Маша не й остана длъжна. „Определено изпитвам огромно уважение към Серена и това, което е постигнала на корта, но ако ще говори за лични неща, може би е по-добре да говори за приятеля си, който бе женен и има деца, а сега се разведе”, отсече по време на „Уимбълдън” Шарапова, визирайки Муратоглу.

През есента на 2013-а в Стокхолм Гришо стана първият българин с ATP титла, е през януари 2014-а за сефте игра 1/4 финал от Шлема преди да падне от Надал в 4 сета. Големия си удар Димитров направи в Лондон, където грабна първия си трофей на трева (на турнира Куинс), а после прелетя до полуфинал на „Уимбълдън”, но устремът му беше спрян от бъдещия шампион Джокович. От ложата за Гришо стискат палци две Марии – Шарапова и майка му. Пробивът му носи място в Топ 10 на ранглистата, а и Маша има какво да празнува, защото на „Ролан Гарос” е триумфирала с петата си титла от Шлема.



Разривът между тях идва по същото време на следващата година, когато този път с разбито сърце остава Григор, защото Шарапова е решила да се посвети изцяло на кариерата си. А връзката им определя като опасно разсейваща.



Куриозното е, че сега Димитров е в отлични отношения с бившите си. Омъжената и вече майка Серена редовно тренира с него и го закача в социалните мрежи. Единствената снимка с гадже, която Шарапова публикува в автобиографичната си книга, пък бе с Григор. 33-годишната Маша дори завърза първа сериозна връзка след тази с българина и от декември е сгодена за британския милионер Александър Гилкс (41). Никол също откри любовта на Острова и смята да свие гнездо в Калифорния с бившия шотландски национал по ръгби Том Еванс.

А Гришо? Резултатите му на корта и страстните целувки с Лолита говорят красноречиво, че той отново е влюбен.



Серена най-богата и най-популярна в Инстаграм



Серена Уилямс е най-богатата от бившите гаджета на Григор и състоянието й се оценява на 225 млн. долара.



От тях $ 93,6 млн. са спечелени от наградни фондове, а останалите идват от рекламни договори и бизнес начинанията на 23-кратната шампионка от Големия шлем. На същото дължи парите си и Мария Шарапова, чието богатство според „Форбс” възлиза на $ 200 млн. В класацията по наградни фондове рускинята е трета да всички времена след Серена и Винъс Уилямс ($ 42 млн.) - с $ 39, млн. Финансовото издание подчертава, че Маша категорично щеше да е №1 по пари в историята на женския спорт, ако не беше 2-годишното наказание за допинг през 2016 г. тогава тя беше изоставена от повечето си спонсори, включително и от Порше. С автомобилната компания беше едно от на-дългогодишните й партньорства. Когато през 2013 г. тя стана шампионка в Щутгарт, организаторите й връчиха ключовете от Порше за 100 000 евро, което тя подари на Григор.



Състоянието на Никол Шерцингер е около $ 15 млн., а на Лолита не е известно. Най-много последователи в Инстаграм има Серена – 12,8 млн., Никол - 4,8 млн., а Шарапова може да се похвали с 4,1 млн. Османова има два профила, където се подвизава с прякорите Кралица Лола и Кралица Долорес. Следвана е от 105 000 и 40 000 души. Нейният Григор пък съвсем скоро ще мине границата от 1 млн последователи, тъй като в момента има 996 000.



Само Лолита не му е кака



Лолита е първата сериозна приятелка на Григор, която не е по-голяма от него.



Дипломираната специалистка по международни отношения ще стане на 28 през юли. Серена беше с близо 10 г. по-възрастна от българина, Шарапова – с 4 г., а Шерцингер с 13. Сегашното й гадже Еванс на 35, тоест със 7 г. по-млад.



Османова обаче е единствената приятелка на Димитров с брак зад гърба си. Между 2017 и 2018 г. тя бе омъжена Гаспар Авдолян, син на Алберт Авдолян, натрупал $ 750 млн. благодарение на телекомуникационния си бизнес. Сватбата в „Долби Тиътър” в Лос Анджелис струва на родителите $ 20 млн., но династичният брак продължава кратко. Оказва се, че Елдар Османов е взел заем от 6 млрд. рубли (62 млн. евро) от своя сват, за да спаси енергийния си холдинг. Когато Авдолян научава, че е загубил парите си безвъзвратно, а Османов е разследван за финансови измами, той кара сина си да се разведе с Лолита.



Що се отнася до Шерцингер и Шарапова, те имаха по едни годеж преди да срещнат Григор. Певицата носеше пръстен от шампиона във Формула 1 Хамилтън, с когото бе заедно цели 7 г., а Маша – от словенския играч в НБА Саша Вуячич.



“Телеграф” Всички живеем за любовта и не можем без нея, обяви Григор Димитров в навечерието на Свети Валентин. „Първата точка в гейма е 15-0 (15-love) например, така че любовта е навсякъде около нас”, отчете българската суперзвезда. В Деня на влюбените Гришо беше в Мелбърн, където за първи път го придружи новата му приятелка Лолита Османова. Червени рози, подаръци, вечеря на свещи и балони-сърца беше декорът за празника, за който рускинята чинно доложи в Инстаграм. „Любовта е във въздуха”, увери Лола, след като прекара две седмици под карантина с Гришо, с когото бяха затворени в хотелската стая на хотел „Гранд Хаят”.Окрилен от присъствието на 27-годишната бивша тенисистка, хасковлията постигна най-добрия си резултат за Големия шлем от US Open 2019 насам. Пред погледа на надъханата Лола, Григор проби до четвъртия си 1/4 финал на Australian Open, при това без да загуби гейм. За съжаление обаче трите месеца без състезателен тенис заради пандемията си казаха думата и контузия го провали в мача му срещу Аслан Карацев, който между другото също като Османова произхожда от Северен Кавказ.Впрочем Лолита започна да следва Григор в началото на септември, когато отиде с него в Рим. Тогава още никой не предполагаше за присъствието й в живота му, но българинът показа отличен резултат на корта, помитайки по пътя си младата надежда на Италия Яник Синер преди да загуби от друг младок – Денис Шаповалов. Дегизирана с маска и шапка, Лолита дебютира в ложата на Димитров във Виена, където той помете 18-ия в света Карен Хачанов и петия Стефанос Циципас преди да отстъпи на Дан Евънс (Вбр).През есента Лола, която е четвъртото гадже милионерка на Гришо след Серена Уилямс, Мария Шарапова и Никол Шерцингер, беше неотлъчно до любимия си. Двамата си подариха романтична ваканция във Френските Алпи и именно там на 30 ноември заявиха чувствата си пред света, позирайки на Моста на влюбените в Анси. Коледа играчът ни прекара с цялата фамилия на Лола – с баща й, руския олигарх Елдар Османов, майката Карина и сестричката Саломея. В резултат на всичко това тенис звездата за първи път заговори, че е готов за свое собствено семейство. За целта помага и фактът, че за първи път Гришо има връзка с момиче, което живее край него в Монако. Освен това работата на Лола е да популяризира културния и светски живот в Княжеството в издаваното от нея списание и в Инстаграм. Освен това тя е представител на руска компания-организатор на концерти и шоу прояви по цял свят – работа, която Османова може да върши от дистанция и да се посвети на Димитров, на когото предстои да навърши 30 години през май.Именно нежеланието на Григор да има деца от Шерцингер (по същата причина тя скъса и с Люис Хамилтън), доведе до края на връзката им, която започна тайно в края на 2015-а и завърши в началото на 2019 г. Или поне тази причина изтъкнаха близки до певицата пред британските медии. За да е по-близо до Димитров, изпълнителката прие поканата да е жури в X Factor на Острова.Романсът с Никол лъсна точно в Австралия през януари 2016-а и това бе един от редките случаи, когато американката с хавайски, филипински и украински корени го подкрепяше по време на мач. Любопитното е, че в течение на тяхната любов Шерцингер нито веднъж не си пусна обща снимка с Димитров. Тя публикува само свои фотографии и при единственото си посещение в България преди Sofia Open 2017. Въпреки че общо взето бяха дискретни в публичните си прояви, двамата се превърнаха в любима плячка на папараците, които уловиха и палавите им закачки на яхта в Италия.Точно в разгара на чувствата им преди 4 години, Григор записа и най-силния от 14-те си сезона като професионалист.2017-а стартира за него с титла в Бризбейн и продължи с епичния полуфинал срещу Рафаел Надал в Откритото на Австралия, а през февруари хасковлията записа първия си и единствен триумф на домашния турнир в София. През август дойде дебютната му купа от сериите Мастърс в Синсинати, а черешката на тортата, разбира се, беше победата над Давид Гофен на АTP финалите в Лондон. Въпреки че не дойде да го гледа на крака в „O2 Арина”, Никол го поздрави пред цял свят, възползвайки се от ефира на X Factor. „Приятелят ми спечели финалите на ATP. Моля ви! Аплодисменти за Григор”, призова Шерцингер, а мъжът до нея й се отплати с думите: „Човекът, който през тези седмици изигра много важна роля - моята приятелка Никол. Тя също заслужава благодарности”.В резултат на всичко това Димитров започна следващия сезон като №3 в света и стигна 1/4 финал в Мелбърн, както и мач за титлата в Ротердам, където бе спрян от Роджър Федерер. Оттам нататък обаче не постигна нищо запомнящо се, а раздялата с Шерцингер беше съпътствана и от жесток срив в ранглистата, като преди US Open 2019 той беше пропаднал до №78 – най-ниското му класиране от 2012 г. Междувременно Гришо бе измъчван от контузия на дясното рамо, а освен това прекрати и работата си с венецуелския треньор Дани Валверду, който също като Никол беше с него 3 г. Така в Ню Йорк играчът ни се озова сам, без гадже и треньор, но за първи път в кариерата си записа впечатляващо постижение при такива обстоятелства. Едва ли някой е забравил победния му ход до 1/4 финалите, където удържа успех над носителя на 20 титли от Големия шлем Федерер.Попитан за ролята на жените в живота му след трудния за него сезон 2019, Григор отговори: „Честно казано, през тази година изобщо не съм мислил по тази тема, минах през толкова други неща и перипетии. Не знам дали играя по-добре, когато съм влюбен или, когато съм сам. Има си и плюсове и минуси за играта. Това са много лични неща, пазя ги за себе си”.За всички обаче беше очевиден подемът в играта му след като успя да стигне до сърцето на Шарапова през есента на 2012 г. Тогава нахаканият младок не е постигнал още нищо в мъжкия тенис, макар вече да е шампион от „Уимбълдън” и US Open при юношите. Маша вече е вдигнала 4 от петте си купа от Шлема и е била №1 в света. Димитров моли за номера й нейния агент Макс Айзенбъд. „Проверих името на Григор в Гугъл, за да видя на колко години е. Беше ли изобщо пълнолетен? 21. Едва. "Дай му имейла ми", казала Шарапова на агента си и така се отприщила кореспонденцията й с българина.„Всичко беше от разстояние докато една вечер той не се появи на вратата ми с червени рози и огромен плюшен мечок. Прекарахме много време заедно следващите седмици. Попита ме дали бих била негова приятелка. Хвана ме неподготвена. Не бях готова за нищо такова. Той каза, че ще чака, докато съм готова. Може да минат месеци". "ОК", каза той. "Ще чакам. Знам какво искам и искам теб", спомня си звездата.Разбрала, че е хлътнала, когато започнала да проверява резултатите му от турнирите и с изненада научила, че той още играе квалификациите за по-големите от тях. През май 2013 г. всичко между Маша и Гришо е толкова напреднало, че те афишират връзката си по време на Madrid Open. Любовният допинг явно действа, защото хасковлията записва първата си и единствена до този момент победа от 10 срещис Новак Джокович – със 7:6, 6:7 (8), 6:3 във II кръг. Шарапова пък пробива до финала, където губи от вечната си душманка Серена Уилямс. Малко по-късно американката буквално разгромява рускинята и за трофея на „Ролан Гарос”, а на „Уимбълдън” сама разкрива защо с такава ярост мачка съперничката си. Ябълката на раздора е Григор, с когото Серена има кратък флирт около олимпийските игри в Лондон 2012 и тогава българските журналистите първо забелязват топлотата в отношенията им. Приятелството им започва в академията на Патрик Муратоглу в Париж, където за известно време и двамата тренират.Явно раздразнена от близостта на бившия й с Маша, Серена заяви пред сп. Ролинг Стоун”: „Всяко нейно интервю започва с изречението: „Аз съм щастливка, така ми провървя”. Толкова е отегчителна, че едва ли някой ще я покани на купон. Иначе щом й харесва да бъде с човек, който има каменно сърце, това си е нейна работа”.Вече нашата Маша не й остана длъжна. „Определено изпитвам огромно уважение към Серена и това, което е постигнала на корта, но ако ще говори за лични неща, може би е по-добре да говори за приятеля си, който бе женен и има деца, а сега се разведе”, отсече по време на „Уимбълдън” Шарапова, визирайки Муратоглу.През есента на 2013-а в Стокхолм Гришо стана първият българин с ATP титла, е през януари 2014-а за сефте игра 1/4 финал от Шлема преди да падне от Надал в 4 сета. Големия си удар Димитров направи в Лондон, където грабна първия си трофей на трева (на турнира Куинс), а после прелетя до полуфинал на „Уимбълдън”, но устремът му беше спрян от бъдещия шампион Джокович. От ложата за Гришо стискат палци две Марии – Шарапова и майка му. Пробивът му носи място в Топ 10 на ранглистата, а и Маша има какво да празнува, защото на „Ролан Гарос” е триумфирала с петата си титла от Шлема.Разривът между тях идва по същото време на следващата година, когато този път с разбито сърце остава Григор, защото Шарапова е решила да се посвети изцяло на кариерата си. А връзката им определя като опасно разсейваща.Куриозното е, че сега Димитров е в отлични отношения с бившите си. Омъжената и вече майка Серена редовно тренира с него и го закача в социалните мрежи. Единствената снимка с гадже, която Шарапова публикува в автобиографичната си книга, пък бе с Григор. 33-годишната Маша дори завърза първа сериозна връзка след тази с българина и от декември е сгодена за британския милионер Александър Гилкс (41). Никол също откри любовта на Острова и смята да свие гнездо в Калифорния с бившия шотландски национал по ръгби Том Еванс.А Гришо? Резултатите му на корта и страстните целувки с Лолита говорят красноречиво, че той отново е влюбен.Серена Уилямс е най-богатата от бившите гаджета на Григор и състоянието й се оценява на 225 млн. долара.От тях $ 93,6 млн. са спечелени от наградни фондове, а останалите идват от рекламни договори и бизнес начинанията на 23-кратната шампионка от Големия шлем. На същото дължи парите си и Мария Шарапова, чието богатство според „Форбс” възлиза на $ 200 млн. В класацията по наградни фондове рускинята е трета да всички времена след Серена и Винъс Уилямс ($ 42 млн.) - с $ 39, млн. Финансовото издание подчертава, че Маша категорично щеше да е №1 по пари в историята на женския спорт, ако не беше 2-годишното наказание за допинг през 2016 г. тогава тя беше изоставена от повечето си спонсори, включително и от Порше. С автомобилната компания беше едно от на-дългогодишните й партньорства. Когато през 2013 г. тя стана шампионка в Щутгарт, организаторите й връчиха ключовете от Порше за 100 000 евро, което тя подари на Григор.Състоянието на Никол Шерцингер е около $ 15 млн., а на Лолита не е известно. Най-много последователи в Инстаграм има Серена – 12,8 млн., Никол - 4,8 млн., а Шарапова може да се похвали с 4,1 млн. Османова има два профила, където се подвизава с прякорите Кралица Лола и Кралица Долорес. Следвана е от 105 000 и 40 000 души. Нейният Григор пък съвсем скоро ще мине границата от 1 млн последователи, тъй като в момента има 996 000.Лолита е първата сериозна приятелка на Григор, която не е по-голяма от него.Дипломираната специалистка по международни отношения ще стане на 28 през юли. Серена беше с близо 10 г. по-възрастна от българина, Шарапова – с 4 г., а Шерцингер с 13. Сегашното й гадже Еванс на 35, тоест със 7 г. по-млад.Османова обаче е единствената приятелка на Димитров с брак зад гърба си. Между 2017 и 2018 г. тя бе омъжена Гаспар Авдолян, син на Алберт Авдолян, натрупал $ 750 млн. благодарение на телекомуникационния си бизнес. Сватбата в „Долби Тиътър” в Лос Анджелис струва на родителите $ 20 млн., но династичният брак продължава кратко. Оказва се, че Елдар Османов е взел заем от 6 млрд. рубли (62 млн. евро) от своя сват, за да спаси енергийния си холдинг. Когато Авдолян научава, че е загубил парите си безвъзвратно, а Османов е разследван за финансови измами, той кара сина си да се разведе с Лолита.Що се отнася до Шерцингер и Шарапова, те имаха по едни годеж преди да срещнат Григор. Певицата носеше пръстен от шампиона във Формула 1 Хамилтън, с когото бе заедно цели 7 г., а Маша – от словенския играч в НБА Саша Вуячич.“Телеграф” 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 941

Петя Дикова шокира половинката си с това призанние Жени Калканджиева избухна със снимка навръх рождения си ден Бременна ли е Галена? (снимка)

Леле, колко е гореща! Лияна предизвика куп коментари с тази снимка от Малдивите Мария заголи дупе и пак хвана микрофона - връща ли се на сцената? (видео) Есмер на Благо Джизъса показа порасналия им син (снимка) Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1