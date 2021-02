Баскетбол Литва ще се бори да отърве исторически срам, Северна Македония търси изразителен успех 22 февруари 2021 | 14:16 - Обновена Прочетена 632 0



Днес предстои да се изиграят последните мачове от груповата фаза на квалификациите за ЕвроБаскет 2022. Както е известно, 22 от общо 24-те квоти вече са запълнени, като интрига остана само в две от осемте групи на пресявките. Ето кои отбори се класираха за ЕвроБаскет 2022 заедно с България В група "B" Естония и Северна Македония се изправят в директен мач, за да определят кой ще превземе третата позиция и кой от двата тима ще си спечели билет за първенството на Стария континент. В момента естонците разполагат с баланс от 2 победи и 3 загуби, докато западните ни съседи са с 1 успех и 4 поражения. Балтийците ще се класират или с победа, или със загуба до 8 точки. Северна Македония пък трябва да постигне успех с 9 точки или повече над Естония, за да заеме третата квота от групата. Двубоят между двете страни започва днес от 16:00 часа. Who you got in the final day of the Qualifiers?



or & or will look to take the final tickets to #EuroBasket 2022! — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 22, 2021 Изненадващо, една от най-силните баскетболни страни - Литва, също ще води битка до самия край за своето класиране на финалите на ЕвроБаскет 2022. Сребърните медалисти на две от последните три издания на континенталната надпревара се изправят в директен мач срещу отбора на Дания днес от 19:30 часа. В момента Литва е на второ място в група "C" с актив от 3 победи и 2 загуби, докато "червения динамит" е трети с баланс от 2 успеха и 3 поражения. От групата излизат само първите два отбора, а Литва ще трябва да постигне задължителен успех, за да отърве срама и да си спечели място на ЕвроБаскет 2022. Дания също се нуждае от победа, за да продължи.



Останалите мачове от днешния ден:



16:00 Швеция - Нидерландия

16:30 Белгия - Чехия

16:30 България - Босна и Херцеговина

18:00 Франция - Великобритания

19:00 Унгария - Украйна

19:00 Турция - Хърватия

19:30 Латвия - Гърция

21:00 Черна гора - Германия

