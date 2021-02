Тенис Мартин Боршуков спечели четвъртия чалънджър, провел се на Via Tennis Star 22 февруари 2021 | 13:52 Прочетена 47 0



Мартин Боршуков взе купата при напредналите в четвъртия чалънджър на Интерактив тенис, който се проведе през уикенда във Via Tennis Star. Във финала той победи безапелационно Никола Милев с 6:0 и записа първа титла в съботно-неделните турнири на лигата. ITL Challenger 500 | Via Tennis Star събра някои от най-опитните аматьори, а технични и стабилни състезатели напуснаха турнира след загуби на осминафиналите.



Мартин стигна до мача за титлата след победи над Симеон Симеонов, Михаил Иванов и Милен Балтов и въпреки тийнейджърската си възраст показа, че има здрави нерви и знае какво да прави в критични моменти. Той стигна до първото място с агресивен тенис, бързо придвижване по корта и желязно спокойствие. Последният гейм на финала продължи 15 минути, като съперникът му отказа да се предаде и Мартин триумфира след шестия мачбол. „Радвам се на титлата, защото от мач на мач играта ми ставаше по-добра и успях да вляза в ритъм, - каза шампионът след победата. - Във финала Никола беше много уморен, така че благодаря на съперниците му в четвъртфинала и полуфинала Мартин Милчев и Владислав Искренов, които го изтощиха. Поздравления за съперника ми. Той игра много добре, но липсата на физически сили не му даде шанс за титлата.“ Утешителния турнир при напредналите в ITL Challenger 500 | Via Tennis Star спечели Николай Кечев, който победи в мача за първото място Танчо Сакутов с 6:4, 6:4. Купата в категория ITL 250 спечели Алек Захариев. Той също записа победа с 6:0 във финала, но срещу Красимир Живачки. Пред две седмици, в третия чалънджър на Интерактив тенис, Алек отново стигна до среща за първото място, която загуби с 0:6. Този път той беше спокоен, в отлична кондиция и не даде шанс на съперника си за победа. Това е първа титла на Захариев в лигата, но със сигурност няма да е последната. Утешителната надпревара в категория ITL 250 спечели Александър Станков, победил за първото място Виктор Николчовски с 6:5 (7:5). Двата дни от ITL Challenger 4 | Via Tennis Star събраха повече от 60 тенисисти от София, Радомир, Перник, Благоевград и Гоце Делчев. Този път в състезанието дебютираха няколко играчи от Карлово и Сопот, които показаха уменията на подбалканската школа и се зарекоха отново да се включат в турнирите на Интерактив тенис, но с повече победи. Програмата на ИТЛ продължава с надпреварата на начинаещите и средно напредналите от Третия вечерен турнир, които се играят в ТК 1882. Желаещите да играят състезателен тенис могат да заявят участие при напредналите в Третия вечерен турнир, като мачовете започват следващия понеделник. До 5 март дамите могат да се запишат за осмомартенския турнир Ladies Night 2021, а заявките се подават на сайта на лигата www.interactive-tennis.com.

