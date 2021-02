Добри новини за кадровата криза в Реал

Реал Мадрид продължава да страда от сериозна кадрова криза, но все пак доза позитивизъм внесе снимка, която бе публикувана в социалните мрежи, съобщава “Марка”. Еден Азар, Феде Велверде и Родриго, които все още са аут, се появиха един до друг на изображението, а последният написа “Скоро ще се завърнем”.

We will be back soon! @hazardeden10 @fedeevalverde pic.twitter.com/VuAgEmq0pv