Адриан Андреев с впечатляващ обрат над играч от топ 100 в Сингапур

Адриан Андреев постигна втората победа в кариерата си на ниво АТР, след като поднесе изненадата на новия турнир в календара в Сингапур, за който получи “уайлд кард” в последния момент.

Upset complete!



Adrian Andreev scores just his second @atptour win, defeating Lloyd Harris 1-6 6-3 6-4.#SingaporeTennisOpen pic.twitter.com/lS9thRTnZr — Tennis TV (@TennisTV) February 22, 2021

Андреев осъществи впечатляващ обрат от 1:6, 6:3, 6:4 срещу южноафриканеца Лойд Харис, който беше седми поставен в основната схема. Така 19-годишният софиянец постигна първата си победа в кариерата срещу съперник от топ 100 на световната ранглиста, тъй като Харис е 82-ри.

Another Bulgarian to watch out for...



Adrian Andreev with some brilliant defence #SingaporeTennisOpen pic.twitter.com/hexWQ3wXZ9 — Tennis TV (@TennisTV) February 22, 2021

Адриан спечели 20 точки за класацията на АТР и съответно може да очаква съвсем скоро да пробие в топ 400, откъдето засега го разделят 23 места. Дебютният му успех в най-високото ниво на мъжкия професионален тенис беше през януари в Анталия, а следващият му противник в Сингапур ще бъде Алексей Попирин или Кристофър Юбанкс.

За този турнир Григор Димитров отказа покана на организаторите, защото явно е преценил, че все още не е добра идея да се впуска в състезателна обстановка след проблемите с гърба на Australian Open. Това именно създаде възможността за Андреев да получи “уайлд кард”.