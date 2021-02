НБА Бруклин пренаписа историята си 22 февруари 2021 | 10:44 - Обновена Прочетена 174 0



Stars showing out at the half on ESPN.. @BrooklynNets lead @LAClippers, 58-51.



Harden: 21 PTS

Kyrie: 12 PTS

Kawhi: 18 PTS

George: 13 PTS pic.twitter.com/VcZ8VgEgES — NBA (@NBA) February 22, 2021 Макар и да бяха без лидера си Кевин Дюрант гостите не изпуснаха водачеството в нито един момент след средата на втората четвърт. С основна заслуга за това бе Джеймс Хардън, който завърши мача с 37 точки, 11 борби и 7 асистенции. Още 28 точки добави Кайри Ървинг, а Джо Харис, Брус Браун и ДеАндре Джордан добавиха по 13.

Game-high 21 for Harden at half ESPN pic.twitter.com/tZx3G21Vgj — NBA (@NBA) February 22, 2021



