Русия удари приятелско рамо на Северна Македония

Мъжкият национален отбор на Русия по баскетбол приключи участието си в квалификациите за ЕвроБаскет 2022 с победа. Селекцията на Сергей Базаревич, която вече си бе осигурила класиране за шампионата на Стария континент, надигра тима на Естония със 75:52 (17:15, 16:12, 20:18, 22:7) и остави интригата за третата квота от група "B" жива до самия край. За нея ще се борят Естония и Северна Македония, които се срещат в директен сблъсък през утрешния ден.

