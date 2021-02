Зимни спортове Второ индивидуално злато за Легрейд от СП по биатлон в Поклюка 21 февруари 2021 | 17:11 - Обновена Прочетена 477 0



Младият норвежец Стурла Холм Легрейд завоюва своя втори индивидуален златен медал от Световното първенство по биатлон по Поклюка (Словения), след като триумфира в мъжкия масов старт на 15 километра. Така той добави общо четвърто злато към своя актив от шампионата в Поклюка, където до момента той триумфира в индивидуалната надпревара на 20 километра, както и в класическа мъжка щафета и смесената такава. STURL4



After the Individual, Sturla Holm Laegreid also claims Gold in the Mass Start - his fourth at his first-ever World Championships https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/u2SxWGthHx — IBU World Cup (@IBU_WC) February 21, 2021 Сензацията на сезона в Световната купа Легрейд направи едно почти перфектно състезание, в което допусна само една грешка на огневия рубеж. Тя дойде в неговата последна визита, но и състезатели около него също допуснаха такива, което му даде аванс от десет секунди преди втория след стрелбата Йаков Фак (Словения). Представителят на домакините имаше златен шанс да поведе преди последните три километра, но пропуск в неговия 20-ти изстрел му коства този шанс. В крайна сметка, той се класира пети в днешния ден, след като направи много слаба последна обиколка. Can anyone say DRAMATIC? The Top 3 all miss a target and they invite @quentinfillon back into the battle for the medals! https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/tgmzW2tcSs — IBU World Cup (@IBU_WC) February 21, 2021 В нея той бе изпреварен от Йоханес Дале (Норвегия), Кентан Фийон Майе (Франция) и Симон Едер (Австрия). Тримата си оспорваха среброто, което в крайна сметка отиде при норвежеца, който завърши с две грешки и пасив от 10.2 секунди спрямо своя сънародник. Бронзът пък грабна французина, който пресече финала 12.8 секунди след Легрейд, след като също направи две грешки. Laegreid, Fak and Eder remain with a clean slate in the mass start - will they also be able to make it through the last standing shooting unscathed? https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/2vnStfzcaf — IBU World Cup (@IBU_WC) February 21, 2021 Световния шампион в дисциплината от Антхолц 2020 Йоханес Тингес Бьо (Норвегия) днес завърши на осма позиция, след като допусна цели пет грешки в своята стрелба. Неговият по-голям брат и водач в битката за малкия кристален глобус Тарей остана шести с два пропуска, а двамата бяха разделени от представителя на Италия Лукас Хофер, който също направи две наказателни обиколки. Sturla Holm Laegreid wraps up his outstanding @BiatlonPokljuka fortnight with Mass Start gold!



@quentinfillon @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/dRxw0yCujx — IBU World Cup (@IBU_WC) February 21, 2021 В генералното класиране за Световната купа Йоханес Бьо остава лидер с актив от 871 точки, втори с 839 е Легрейд, а трети със 720 е Дале. В класирането в дисциплината масов старт Тарей Бьо води със 175 пункта, втори със 166 е неговият брат Йоханес, а трети със 165 е Фийон Майе. Развръзката в тази битката ще бъде решена в последния ден на сезона за Световната купа, когато ще се проведе и единствения оставащ масов старт. Това ще се случи на 21 март в шведския зимен център Йостерсунд. Първоначално Холменколен (Норвегия) трябваше да приеме последния уикенд за сезона, но новите рестрикции наложени от норвежкото правителство наложиха неговото преместване в съседна Швеция. Сезонът за Световната купа, в която предстоят още три кръга, ще продължи в Нове Место на Мораве (Чехия), където от 4 до 7 март ще се проведат щафети, спринтове и преследвания в двата пола. Седмица по-късно белият керван отново ще бъде в чешкия зимен център за нови спринтове и преследвания, както и смесени щафети, преди сезонът да завърши в Швеция със спринтове, преследвания и масови стартове.

