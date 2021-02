Баскетбол Северна Македония все още може да се присъедини към България на ЕвроБаскет 2022 21 февруари 2021 | 16:09 Прочетена 515 0



Мъжкият национален отбор на Северна Македония по баскетбол запази надежди за класиране на ЕвроБаскет 2022. Западните ни съседи преодоляха дефицит от цели 16 точки срещу вече класирания тим на Италия, за да триумфират с крайното 87:78 (20:30, 21:22, 26:13, 20:13) като домакин в среща от петия кръг на квалификациите за първенството на Стария континент.Това е първа победа за Северна Македония в група "B" на пресявките, като селекцията на Александър Тодоров остава на четвъртата позиция с актив от 1 успех и 4 загуби. Тимът обаче все още има шансове за класиране към финалите на ЕвроБаскет 2022, но те минават през задължителна загуба на Естония от Русия в двубой, който започва днес от 17:00 часа. В момента естонците са на трето място с актив от 2 победи и 2 загуби, а утре се изправят в директен мач срещу Северна Македония.Ненад Димитриевич се разписа с 22 точки, 5 борби и 7 асистенции за победата на северномакедонците. Андрей Магдевски добави 20 точки, Войдан Стояновски наниза 16, а Джейкъб Уайли добави 13 точки и 7 борби.За Италия, която допуска втора поредна загуба след тази от Естония вчера, Марко Спису наниза 17 точки, Мишеле Витали и Джордано Бортолани отбелязаха по 11 точки, а Габриеле Прочида остана с 10 точки.

