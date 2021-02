Волейбол Соколов пак спечели “българското” дерби срещу Скримов! Динамо си гарантира място във “Финалната шестица” 21 февруари 2021 | 15:17 - Обновена Прочетена 244 0



Динамо записа втора категорична победа като гост над Енисей (Красноярск) с в рамките само на 24 часа. Този път възпитаниците на Константин Брянский победиха в отложена среща от 10-ия кръг.

View this post on Instagram A post shared by Волейбольный клуб "Енисей" (@vcenisey)

Така Цветан Соколов и компания вече имат в актива си 57 точки (20 победи, 2 загуби) и са еднолични лидери във временното класиране.



Енисей е 10-и с актив от 24 точки (8 успеха, 13 поражения).



Така на Динамо си осигури едно от първите две места в редовния сезон на Суперлигата, които гарантират участие в турнира от “Финалната” шестица.



Цветан Соколов игра цал мач и записа 12 точки (3 аса, 53% ефективност в атака - +6). Най-резултатен за московчани стана Антон Семишев, който заби 14 точки (3 аса, 1 блок, 71% ефективност в атака, 17% перфектно и 58% позитивно посрещане - +7). Иля Власов също добави 12 точки (1 ас, 4 блока, 100% ефективност в атака - +10).



Тодор Скримов игра силно и се отличи с 8 точки (1 блок, 70% ефективност в атака, 8% позитивно посрещане - -6). Бившият диагонал на Монтана Кирил Клец бе най-резултатен за Енисей с 11 точки (1 ас, 45% ефективност в атака - -1).



Началото на двубоя стартира отлично за домакините от Енисей. Отличната игра в атака на Тодор Скримов и Кирил Клец дълго време даваше възможност на тима от Красноярск да води в резултата. Преломният момент в първата част дойде, след като Цветан Соколов се разигра. Първо 31-годишният български диагонал на Динамо затормози домакините с мощния си начален удар, което позволи на московчани да поведат. В края на първия гейм Цветан Соколов реализира няколко от най-важните разигравания. От 5-ия опит Динамо успя да спечели първата част с 27:25, а в герой за гостите се превърна Антон Семишев.



Точно Антон Семишев вдъхнови Динамо за силна игра и в началото на втората част. Два поредни аса на Семишев принудиха Александър Климкин да вземе прекъсване при 1:5. Разликата в полза на Динамо нарасна на 7 точки и Цветан Соколов и съотборниците му лесно спечелиха гейм с 25:17.



В третата част се разиграха центровете на Динамо Вадим Лихошерстов и Иля Власов, а от втори линя мощно атакуваше влезлият като резерва Сам Деру. Така московчани спечелиха лесно и третата част с 25:17. Константин Брянский пусна в игра в третата част и доста от резервите си – Романас Шкулявичус, Владимир Съемщиков, Сам Деру, които не го подведоха.



Така Динамо е първият отбор, който си гарантира участие в турнира от “Финалната шестица”.



Следващият двубой на Цветан Соколов и Динамо е на 24 февруари, когато московчани приемат у дома френския Монпелие в първа полуфинална среща от турнира за Купата на CEV.



В следващия 24-и кръг от Суперлигата на Русия Динамо приема Белогорие (Белгород) на 27 февруари, а Тодор Скримов и Енисей гостуват на Зенит (Санкт Петербург).





ЕНИСЕЙ (КРАСНОЯРСК) – ДИНАМО (МОСКВА) 0:3 (25:27, 17:25, 17:25)

ЕНИСЕЙ: Валентин Стрилчук, Кирил Клец 11, ТОДОР СКРИМОВ 8, Ян Ерещенко 8, Дмитрий Жук 5, Александър Крицкий 3 – Александър Янутов-либеро (Иван Полянский 1, Иван Пискарев, Антон Максимов, Роман Жос)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР КЛИМКИН

ДИНАМО: Павел Панков 3, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 12, Антон Семишев 14, Ярослав Подлесних 4, Вадим Лихошерстов 3, Иля Власов 12 – Евгений Баранов-либеро (Сам Деру 4, Чеславс Свентицкис, Романас Шкулявичус 1, Владимир Съемщиков 1, Алексей Кабешов-либеро, Иван Коротаев)

Старши треньор: КОНСТАНТИН БРЯНСКИЙ.







