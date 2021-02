Титла за Норвегия в мъжкия слалом в Кортина, Алберт Попов не завърши втория манш

Себастиан Фосс-Солевог (Норвегия) спечели последния златен медал от Световното първенство по ски-алпийски дисциплини в Кортина д‘Ампецо (Италия), след като триумфира в мъжкия слалом.

Norwegian sandwich! What a race! Two medals for the #AttakingVikings today with



Sebastian Foss Solevag 1:46.48 and @hkristoffersen (+ 0.46). Silver medal for Adrian Pertl (+ 0.21).#Cortina2021#fisalpine@SkiAustria_Men @fisalpine pic.twitter.com/RIOBudZzd6