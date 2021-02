Тенис Налбандиян се завръща в АТР като треньор на сръбски талант 21 февруари 2021 | 14:40 Прочетена 163 0



Давид Налбандиян се завръща в АТР тура в ролята на треньор. Бившият №3 в света ще бъде част от екипа на сърбина Миомир Кецманович по време на турнирите на клей в Южна Америка. Целта е аржентинецът да помогне на 21-годишния талант с адаптацията към играта на червено. Световният №41 обяви любопитното партньорство с публикация в Instagram, от която става ясно, че двамата вече провеждат тренировки в Кордоба, където Кецманович ще играе на турнира от категория АТР 250 през следващата седмица – надпревара, която дава старт на южноамериканските турнири. View this post on Instagram A post shared by Miomir Kecmanovic (@miomirk) Самият Налбандиян също потвърди сътрудничеството и внесе подробности. „Вярно е, много съм щастлив, че се завръщам в тениса под някаква форма. Беше удоволствие да се свържа с Миомир и целия екип, и да опитам да му помогна във всичко, от което има нужда.“ Налбандиан допълва, че ако двамата са доволни от работата заедно, то партньорството може да продължи поне още няколко месеца. До момента двукратният полуфиналист на Ролан Гарос не бе работил като треньор. След края на състезателната си кариера на корта през 2013-а той се отдаде на другата си страст и участва в различни рали шампионати. Кецманович е един от големите таланти в АТР тура. През 2020-а в Кицбюел той спечели първата си АТР титла. Големият пробив при мъжете направи година по-рано с 24 АТР победи и четвъртфинал на Мастърса в Индиън Уелс. През 2016-а той завърши под №1 в световната ранглиста при юношите пред Стефанос Циципас, когото победи за титлата на Ориндж Боул 2015. TennisKafe.com TennisKafe.com

