Перфектна стрелба донесе титла на Хаузер в масовия старт на СП в Поклюка

Австрийката Лиза Тереза Хаузер спечели златния медал в женския масов старт на 12.5 километра на Световното първенство по биатлон в Поклюка (Словения).

Your new mass start World Champion: Lisa Theresa Hauser!



What a performance by the @OESVbiathlon ace to crown her incredible 2021 https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/6XvDVoP0Yy — IBU World Cup (@IBU_WC) February 21, 2021

Австрийката бе единствената състезателка, която свали всичките си 20 мишени днес и заслужено стигна до успеха. За нея това е общо седми подиум и втора победа в стартове валидни за Световната купа от началото на 2021 година, както и трети медал от шампионата в Словения. До момента тя имаше сребро от индивидуални старт на 15 километра и от смесената щафета на 4 по 7.5 километра в самото начало на първенството.

Day of the Lisas?



Hauser leaves the final range in first place while @lisa_vittozzi is battling for silver https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/KdjcFpqkCP — IBU World Cup (@IBU_WC) February 21, 2021

Среброто днес грабна Ингрид Тандреволд (Норвегия), която допусна една грешка в първата стрелба от положение прав и завърши на 21.7 секунди зад победителката. На трета и четвърта позиция завършиха други две норвежки, Тирил Екхоф и шампионката от миналата година Марте Олсбу Рьозеланд. Екхоф, която преди днешния ден имаше четири златни и един сребърен медал от стартовете в Поклюка, запълни своята колекция от медали след феноменална последна обиколка. В нея тя бе с повече от 20 секунди по-бърза от Рьозеланд и я надви в спора за бронза във финален спринт. Екхоф завърши надпреварата с общо три наказателни обиколки, докато Рьозеланд направи само една.

Still perfect from Lisa Theresa Hauser - and @biathleteLV remains flawless as well after the first standing! https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/58lA3nRfOi — IBU World Cup (@IBU_WC) February 21, 2021

В класирането за големия кристален глобус, начело с 803 точки остава Екхоф, втора със 765 е седмата от днес Хана Йоберг (Швеция), докато на трета позиция със 759 е Рьозеланд. В битката за малкия глобус в дисциплината след четири от пет старта, въпреки 16-то си място днес лидер със 181 пункта остава Жулия Симон (Франция), втора на шест точки зад французойката е Рьозеланд, докато тройката с пасив от 10 точки затваря днешната шампионка Хаузер.

По-късно днес ще се проведе и мъжкият масов старт на 15 километра, с който ще бъде сложен край на Световното първенство в Поклюка. В него, както и в женския старт, също няма да има българско участие.