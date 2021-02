НБА Край не престоя на Казънс в Хюстън 21 февруари 2021 | 14:20 Прочетена 413 0



Ръководството на Хюстън Рокетс е решило да се раздели със своя център ДеМаркъс Казънс, тъй като целта на "ракетите" е да преструктурират подкошието си и да заложат на по-млади и по-ниски играчи в тази зона, съобщава репортерът на "The Athletic" Шамс Чарания. Тексасци ще разчитат главно на своята звезда Крисчън Ууд, който записва средно по 22.0 точки и 10.2 борби през настоящия сезон. Cousins has showed he’s healthy and impactful this season. He’s averaged 9.4 points and 7.6 rebounds in 25 games. Sources have expressed positive feedback about Cousins’ professionalism and play during his time in Houston. https://t.co/jWLQpXsrwS — Shams Charania (@ShamsCharania) February 20, 2021 Казънс отново ще остане без отбор, но веднага ще може да се присъедини към друг тим като свободен агент. 30-годишният гигант подписа договор за една година на минималната стойност от $2.3 милиона с Хюстън преди началото на сезона, като е оставил отлични впечатления от професионализма и представянето си в отбора на Рокетс. В кариерата си Казънс игра още за Сакраменто, Ню Орлиънс и Голдън Стейт, но тежки контузии значително попречиха на развитието му. 0



