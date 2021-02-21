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Тенис

Всички шампиони при мъжете в Australian Open

21 февруари 2021 | 14:03
Прочетена 336
Всички шампиони при мъжете в Australian Open
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Всички шампиони при мъжете от Откритото първенство на Австралия по тенис:

1905 - Родни Хийт (Австралия)
1906 - Тони Уилдинг (Нова Зеландия)
1907 - Хорас Райс (Австралия)
1908 - Фред Александър (САЩ)
1909 - Тони Уилдинг (Нова Зеландия)
1910 - Родни Хийт (Австралия)
1911 - Норман Брукс (Австралия)
1912 - Джеймс Парк (Великобритания)
1913 - Ърни Паркър (Австралия)
1914 - Артър О'Хара Ууд (Австралия)
1915 - Франсис Лоу (Великобритания)
1919 - Алджърнън Кингскоут (Великобритания)
1920 - Пат О'Хара Ууд (Австралия)
1921 - Райс Джемъл (Австралия)
1922 - Пат О'Хара Ууд (Австралия)
1923 - Пат О'Хара Ууд (Австралия)
1924 - Джеймс Андерсън (Австралия)
1925 - Джеймс Андерсън (Австралия)
1926 - Джон Хоукс (Австралия)
1927 - Джерълд Патерсън (Австралия)
1928 - Жан Боротра (Франция)
1929 - Джон Грегъри (Великобритания)
1930 - Едгар Муун (Австралия)
1931 - Джак Кроуфорд (Австралия)
1932 - Джак Кроуфорд (Австралия)
1933 - Джак Кроуфорд (Австралия)
1934 - Фред Пери (Великобритания)
1935 - Джак Кроуфорд (Австралия)
1936 - Ейдриън Куист (Австралия)
1937 - Вивиън Макграт (Австралия)
1938 - Доналд Бъдж (САЩ)
1939 - Джон Бромич (Австралия)
1940 - Ейдриън Куист (Австралия)
1946 - Джон Бромич (Австралия)
1947 - Дини Пайлс (Австралия)
1948 - Ейдриън Куист (Австралия)
1949 - Франк Седжман (Австралия)
1950 - Франк Седжман (Австралия)
1951 - Ричард Савит (САЩ)
1952 - Кен Макгрегър (Австралия)
1953 - Кен Розуол (Австралия)
1954 - Мървин Роуз (Австралия)
1955 - Кен Розуол (Австралия)
1956 - Лю Хоуд (Австралия)
1957 - Ашли Купър (Австралия)
1958 - Ашли Купър (Австралия)
1959 - Алекс Олмедо (САЩ)
1960 - Ред Лейвър (Австралия)
1961 - Рой Емерсън (Австралия)
1962 - Ред Лейвър (Австралия)
1963 - Рой Емерсън (Австралия)
1964 - Рой Емерсън (Австралия)
1965 - Рой Емерсън (Австралия)
1966 - Рой Емерсън (Австралия)
1967 - Рой Емерсън (Австралия)
1968 - Бил Боури (Австралия)
1969 - Род Лейвър (Австралия)
1970 - Артър Аш (САЩ)
1971 - Кен Розуол (Австралия)
1972 - Кен Розуол (Австралия)
1973 - Джон Нюкъм (Австралия)
1974 - Джими Конърс (САЩ)
1975 - Джон Нюкъм (Австралия)
1976 - Марк Едмъндсън (Австралия)
1977 (януари) - Роско Танер (САЩ)
1977 (декември) - Витас Герулаитис (САЩ)
1978 - Гийермо Виляс (Аржентина)
1979 - Гийермо Виляс (Аржентина)
1980 - Брайън Тичър (САЩ)
1981 - Йохан Крийк (Южна Африка)
1982 - Йохан Крийк (Южна Африка)
1983 - Матс Виландер (Швеция)
1984 - Матс Виландер (Швеция)
1985 - Стефан Едберг (Швеция)
1987 - Стефан Едберг (Швеция)
1988 - Матс Виландер (Швеция)
1989 - Иван Лендъл (Чехословакия)
1990 - Иван Лендъл (Чехословакия)
1991 - Борис Бекер (Германия)
1992 - Джим Къриър (САЩ)
1993 - Джим Къриър (САЩ)
1994 - Пийт Сампрас (САЩ)
1995 - Андре Агаси (САЩ)
1996 - Борис Бекер (Германия)
1997 - Пийт Сампрас (САЩ)
1998 - Петър Корда (Чехия)
1999 - Евгений Кафелников (Русия)
2000 - Андре Агаси (САЩ)
2001 - Андре Агаси (САЩ)
2002 - Томас Йохансон (Швеция)
2003 - Андре Агаси (САЩ)
2004 - Роджър Федерер (Швейцария)
2005 - Марат Сафин (Русия)
2006 - Роджър Федерер (Швейцария)
2007 - Роджър Федерер (Швейцария)
2008 - Новак Джокович (Сърбия)
2009 - Рафаел Надал (Испания)
2010 - Роджър Федерер (Швейцария)
2011 - Новак Джокович (Сърбия)
2012 - Новак Джокович (Сърбия)
2013 - Новак Джокович (Сърбия)
2014 - Станислас Вавринка (Швейцария)
2015 - Новак Джокович (Сърбия)
2016 - Новак Джокович (Сърбия)
2017 - Роджър Федерер (Швейцария)
2018 - Роджър Федерер (Швейцария)
2019 - Новак Джокович (Сърбия)
2020 - Новак Джокович (Сърбия)
2021 - Новак Джокович (Сърбия)
Снимки: ©Getty Images

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Спортни новини		 Прочетена 336

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                  Ето къде можете да се ваксинирате срещу COVID-19 в София

                
              

              

                
                  Допълнителни 2500 дози ваксина ще бъдат доставени днес в РЗИ-Благоевград
                
                
                  Допълнителни 2500 дози ваксина ще бъдат доставени днес в РЗИ-Благоевград

                
              

              

                
                  Стартира масовата ваксинация в Силистренско 
                
                
                  Стартира масовата ваксинация в Силистренско 

                
              

              

                
                  Полицията в Благоевградско на крак заради изчезнали деца
                
                
                  Полицията в Благоевградско на крак заради изчезнали деца

                
              

              

                
                  Деница Сачева: Най-късно до 2 март всички имена в листите на ГЕРБ ще са известни
                
                
                  Деница Сачева: Най-късно до 2 март всички имена в листите на ГЕРБ ще са известни

                
              

              

                
                  Марияна Николова: Тече ваксинация на членовете на изборните комисии
                
                
                  Марияна Николова: Тече ваксинация на членовете на изборните комисии

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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