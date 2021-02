Баскетбол Ето кои отбори се класираха за ЕвроБаскет 2022 заедно с България 21 февруари 2021 | 14:02 Прочетена 662 0



копирано





Two tickets still up for grabs!



Who will you be rooting for in tonight's #EuroBasket Qualifiers action? — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 21, 2021 БЪЛГАРИЯ, Белгия, Финландия, Франция, Великобритания, Унгария, Полша, Холандия, Русия, Сърбия, Турция, Босна и Херцеговина, Хърватия, Гърция, Израел, Словения, Испания, Украйна, Чехия, Грузия, Италия, Германия



6 more countries clinch #EuroBasket 2022 spots:



Belgium

Netherlands

Turkey

Bulgaria

France

Great Britain



Who will book the last 2 tickets? — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 20, 2021 Останаха още само две квоти за участие на ЕвроБаскет 2022. В група "B" се води битка за място на финалите между Естония и Северна Македония, а в група "C" Литва и Дания ще се изправят в директен мач утре от 19:30, за да определят и последния участник на турнира. Квалификациите за ЕвроБаскет 2022 са към края си, като вече 22 от общо 24 квоти бяха заети след изиграването на петия кръг от пресявките в повечето групи. Както е известно, националният отбор на България също ще е сред елита на европейския баскетбол заради вчерашната си победа над Латвия с 66:65 в Рига. Ето кои са и останалите тимове, които ще бъдат част от континенталната надпревара в Чехия, Грузия, Италия и Германия догодина.Останаха още само две квоти за участие на ЕвроБаскет 2022. В група "B" се води битка за място на финалите между Естония и Северна Македония, а в група "C" Литва и Дания ще се изправят в директен мач утре от 19:30, за да определят и последния участник на турнира.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 662

1