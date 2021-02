Ото Валин победи Доминик Бризил с единодушно решение (видео)

Ото Валин (Швеция) се завърна на професионалния боксов ринг с победа срещу Доминик Бризийл (САЩ). Бившият противник на Тайсън Фюри направи крачка към нов шанс за титлата с убедителна игра над победения от Дионтей Уайлдър и Антъни Джошуа. Валин използва умело обратния си гард и записа успех) в Mohegan Sun Casino в Ънкасвил, Кънектикът.

От самото начало на мача Бризил тръгна напред докато Валин предпочете да работи от средна дистанция. Шведът контролираше събитията на ринга с джеба си и постоянно обработваше тялото на съперника си. Бризил пропусна много удари, опитвайки се да се доближи до Валин.

Otto Wallin vs. Dominic Breazeale scorecards and stats from @CompuBox. Wallin after the fight: “I’m still learning, I’m 30 years old but I haven’t been at high level very long. I’m not there yet but I’m getting better and I feel like I’m improving every fight.” #BronerSantiago pic.twitter.com/gZCr0CIfzz