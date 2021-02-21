Берое - Славия (състави)

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efbet Лига
Станаха ясни стартовите състави на Берое и Славия, които излизат в мач от 18-ия кръг на efbet Лига. Атаката на домакините отново се води от Мартин Камбуров, който с двата си гола в предишния кръг срещу Ботев във Враца поведе заралии към топ 3 в първенството.
БЕРОЕ - СЛАВИЯ
БЕРОЕ: 33. Ганев, 5. Мезаг, 6. Цветков, 10. Макоута, 20. Фуртадо, 21. Лебон, 25. Ангелов, 27. Стоянов, 29. Еривалдо, 73. Минчев, 91. Камбуров
СЛАВИЯ: 13. Вуцов, 4. Патев, 55. Христов, 38. Гандри, 19. Антовски, 77. Вълчев, 17. Дост, 7. Макрилос, 71. Стоев, 10. Кирилов, 73. Сораков
СТАТИСТИКА ОТ МАЧА
КЛАСИРАНЕ
ГЛЕДАЙТЕ ТУК!
efbet Лига
18 кръг, неделя 21 февруари
Берое
14:30предстои
Славия
Стадион: Берое
Съдия: Георги Кабаков
33
25
27
5
20
6
73
29
10
91
21
7
13
4
55
19
38
77
10
17
71
73
3-4-1-2
4-2-3-1
8 халф
10 вратар
x
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(Гост) 6
отговор
ТРИМА СА ВЕЛИКАНИТЕ на Революцията: Георги С. РАКОВСКИ, Любен КАРАВЕЛОВ и ХР.БОТЕВ. Техен слуга бил васко кунчев, яловия припок ЛъФски,анАтемосан безгрробник за убийства,пропагандиран терористичен идеолог на комунягите от Бкп след 1919г Рейтинг: 1 0
(Гост) 5
отговор
отец със святия дух и исуус йешоа хистос, кво е това черно майумун със зелена тениска на главна снимка. Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
Дружба Россия-Србия:Србия и Россия: Хвала вам Освободители от говяда-терористични лъфски волове, от турци и от помаци Рейтинг: 1 0
(Гост)
клошар безработен, без занаят нехранимайковец бездарник нещастен, без xyu,кунчеф, ялоф обезкосмен припок на лъф Рейтинг: 1 0
(Гост)
ТРИМА СА ВЕЛИКАНИТЕ на Революцията: Георги С. РАКОВСКИ, Любен КАРАВЕЛОВ и ХР.БОТЕВ. Техен слуга бил васко кунчев, яловия припок ЛъФски,анАтемосан безгрробник за убийства,пропагандиран терористичен идеолог на комунягите от Бкп след 1919г Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
Най-противните отбори в момента. Дебелия и Херо - гнъс Рейтинг: 3 3
(Гост)
путко насрана помак Рейтинг: 1 1
(Гост)
най , най - лефски , цецка ...! Рейтинг: 1 3
(Гост) 2
отговор
На тая дългокоса мамуна ричард алибегов трябва да му бъде забранено явяване по обществени медии и телевизия, че днес също го даваха по нОва, а в действителност плаши децата. Обаче се оказа, че с мамуната ричард алибегов сме почти връстници. Рейтинг: 2 0
(Гост) 1
отговор
!!! павел Отговор на Technical 16 часа Ми аре почвай бе смешник. !!! Рейтинг: 0 0