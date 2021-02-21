Берое Beroe

Ботев (Враца) 1:2 Берое

последен:
13.02.2021

Берое - Славия

следващ:
21.02.2021

създаване: 1916г.
стадион: "Берое"
президент: Илко Русев
треньор: Димитър Димитров
web: Берое / bgclubs.eu

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efbet Лига

Берое14:30СлавияБерое - Славия (състави)

21 февруари 2021 | 13:26
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Берое - Славия (състави)
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Станаха ясни стартовите състави на Берое и Славия, които излизат в мач от 18-ия кръг на efbet Лига. Атаката на домакините отново се води от Мартин Камбуров, който с двата си гола в предишния кръг срещу Ботев във Враца поведе заралии към топ 3 в първенството.

БЕРОЕ - СЛАВИЯ

БЕРОЕ: 33. Ганев, 5. Мезаг, 6. Цветков, 10. Макоута, 20. Фуртадо, 21. Лебон, 25. Ангелов, 27. Стоянов, 29. Еривалдо, 73. Минчев, 91. Камбуров

СЛАВИЯ: 13. Вуцов, 4. Патев, 55. Христов, 38. Гандри, 19. Антовски, 77. Вълчев, 17. Дост, 7. Макрилос, 71. Стоев, 10. Кирилов, 73. Сораков

СТАТИСТИКА ОТ МАЧА

КЛАСИРАНЕ

ГЛЕДАЙТЕ ТУК!
efbet Лига
18 кръг, неделя 21 февруари
Берое
14:30предстои
Славия
Efbet
1.48 4.7 7.75
1 x 2
Стадион: Берое
Съдия: Георги Кабаков
33
25
27
5
20
6
73
29
10
91
21
7
13
4
55
19
38
77
10
17
71
73
Димитър Димитров
Александър Тарханов
3-4-1-2
4-2-3-1
Титуляри
Генадий Ганев Генадий Ганев33 Светослав Вуцов13 Светослав Вуцов
Крум Стоянов Крум Стоянов27 Петър Патев4 Петър Патев
Теди Мезаг Теди Мезаг5 Nader Ghandri38 Nader Ghandri
Георги Ангелов Георги Ангелов25 Андреа Христов55 Андреа Христов
Стив Фуртадо Стив Фуртадо20 Филип Антовски19 Филип Антовски
Александър Цветков Александър Цветков6 Ерол Дост17 Ерол Дост
Кийлън Лебон Кийлън Лебон21 Георги Вълчев77 Георги Вълчев
Иван Минчев Иван Минчев73 Емил Стоев71 Емил Стоев
Гаюс Макута Гаюс Макута10 Panagiotis Makrillos7 Panagiotis Makrillos
Мартин Камбуров Мартин Камбуров91 Радослав Кирилов10 Радослав Кирилов
Еривалдо Еривалдо29 Martin Sorakov73 Martin Sorakov
efbet Лига М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
18
13
3
2
42:16 (26)
42
2 ЦСКА-София ЦСКА-София
18
11
6
1
28:15 (13)
39
3 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
18
11
4
3
33:16 (17)
37
4 Арда (Кърджали) Арда (Кърджали)
18
9
8
1
28:16 (12)
35
5 Берое Берое
17
9
4
4
31:15 (16)
31
6 ЦСКА 1948 ЦСКА 1948
18
7
6
5
26:19 (7)
27
7 Черно море Черно море
18
6
4
8
21:22 (-1)
22
8 Левски Левски
17
5
3
9
19:18 (1)
18
9 Царско село Царско село
17
4
5
8
14:20 (-6)
17
10 Монтана Монтана
18
4
5
9
17:32 (-15)
17
11 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
18
4
3
11
21:29 (-8)
15
12 Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив)
17
3
5
9
15:34 (-19)
14
13 Славия Славия
17
3
3
11
10:27 (-17)
12
14 Етър Етър
17
2
5
10
11:37 (-26)
11
  • Квалификации ШЛ
  • Квалификации ЛЕ
  • Бараж
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Спортни новини		 Прочетена 413

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ТРИМА СА ВЕЛИКАНИТЕ на Ре
(Гост) 6
отговор
21 февруари 2021 | 13:50

ТРИМА СА ВЕЛИКАНИТЕ на Революцията: Георги С. РАКОВСКИ, Любен КАРАВЕЛОВ и ХР.БОТЕВ. Техен слуга бил васко кунчев, яловия припок ЛъФски,анАтемосан безгрробник за убийства,пропагандиран терористичен идеолог на комунягите от Бкп след 1919г Рейтинг: 1 0

Матея Кежман
(Гост) 5
отговор
21 февруари 2021 | 13:49

отец със святия дух и исуус йешоа хистос, кво е това черно майумун със зелена тениска на главна снимка. Рейтинг: 0 0

Дружба Россия-Србия:Србия
(Гост) 4
отговор
21 февруари 2021 | 13:46

Дружба Россия-Србия:Србия и Россия: Хвала вам Освободители от говяда-терористични лъфски волове, от турци и от помаци Рейтинг: 1 0

ЯЛОФ кунчеф ПРИПОК лъфски
(Гост)
21 февруари 2021 | 13:49

клошар безработен, без занаят нехранимайковец бездарник нещастен, без xyu,кунчеф, ялоф обезкосмен припок на лъф Рейтинг: 1 0

ТРИМА СА ВЕЛИКАНИТЕ на Ре
(Гост)
21 февруари 2021 | 13:50

ТРИМА СА ВЕЛИКАНИТЕ на Революцията: Георги С. РАКОВСКИ, Любен КАРАВЕЛОВ и ХР.БОТЕВ. Техен слуга бил васко кунчев, яловия припок ЛъФски,анАтемосан безгрробник за убийства,пропагандиран терористичен идеолог на комунягите от Бкп след 1919г Рейтинг: 0 0

_!_-
(Гост) 3
отговор
21 февруари 2021 | 13:37

Най-противните отбори в момента. Дебелия и Херо - гнъс Рейтинг: 3 3

koko
(Гост)
21 февруари 2021 | 13:42

путко насрана помак Рейтинг: 1 1

Mенталния
(Гост)
21 февруари 2021 | 13:42

най , най - лефски , цецка ...! Рейтинг: 1 3

Матея Кежман
(Гост) 2
отговор
21 февруари 2021 | 13:37

На тая дългокоса мамуна ричард алибегов трябва да му бъде забранено явяване по обществени медии и телевизия, че днес също го даваха по нОва, а в действителност плаши децата. Обаче се оказа, че с мамуната ричард алибегов сме почти връстници. Рейтинг: 2 0

Матея Кежман
(Гост) 1
отговор
21 февруари 2021 | 13:36

!!! павел Отговор на Technical 16 часа Ми аре почвай бе смешник. !!! Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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28 юни 2020

Наставникът на сигурния изпадащ от efbet Лига Асен  Букарев обяви сензационно пред национален ефир, че е правен опит тимът  му да легне на Царско село.
Обажданията били приятелски, но за  сметка на това от доста места. ...









							
							
						

						
						






Sportal.bg разкрива: 40 неща, които не знаете за ...
26 януари 2021

Футболистът на Славия Андреа Христов се съгласи да отговори на въпросите на Sportal.bg от рубриката „40 неща, които не знаете за...”. Впечатли ни със завидно чувство за хумор и откровени отговори (б.а. или ...









							
							
							
						


          

            

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                  Проф. Ангелов: Осигуряваме 24-часов достъп до имунизационните кабинети
                
                
                  Проф. Ангелов: Осигуряваме 24-часов достъп до имунизационните кабинети

                
              

              

                
                  Ангел Кунчев: До сега има само 153 сигнала за нежелани реакции след ваксина
                
                
                  Ангел Кунчев: До сега има само 153 сигнала за нежелани реакции след ваксина

                
              

              

                
                  Проф. Балтов: 
                
                
                  Проф. Балтов: "Зелените коридори" ще останат и през седмицата, ако има ваксини

                
              

              

                
                  Проф. Плочев: Няма характерен симптом при COVID-19, както и специфично лекарство
                
                
                  Проф. Плочев: Няма характерен симптом при COVID-19, както и специфично лекарство

                
              

              

                
                  Опашка от желаещи да се ваксинират се изви пред ВМА
                
                
                  Опашка от желаещи да се ваксинират се изви пред ВМА

                
              

              

                
                  Деница Сачева: Най-късно до 2 март всички имена в листите на ГЕРБ ще са известни
                
                
                  Деница Сачева: Най-късно до 2 март всички имена в листите на ГЕРБ ще са известни

                
              

              

                
                  Марияна Николова: Тече ваксинация на членовете на изборните комисии
                
                
                  Марияна Николова: Тече ваксинация на членовете на изборните комисии

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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