Берое - Славия (състави)

Станаха ясни стартовите състави на Берое и Славия, които излизат в мач от 18-ия кръг на efbet Лига. Атаката на домакините отново се води от Мартин Камбуров, който с двата си гола в предишния кръг срещу Ботев във Враца поведе заралии към топ 3 в първенството.33. Ганев, 5. Мезаг, 6. Цветков, 10. Макоута, 20. Фуртадо, 21. Лебон, 25. Ангелов, 27. Стоянов, 29. Еривалдо, 73. Минчев, 91. Камбуров13. Вуцов, 4. Патев, 55. Христов, 38. Гандри, 19. Антовски, 77. Вълчев, 17. Дост, 7. Макрилос, 71. Стоев, 10. Кирилов, 73. Сораков

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