Алберт Попов изтърва златен шанс в слалома на СП в Кортина

Българинът Алберт Попов се размина със златен шанс за челно класиране в слалома от Световното първенство по ски-алпийски дисциплини в Кортина д‘Ампецо (Италия), след като даде 18-то време в първия манш. Pronti anche da Cortina! Che vista mozzafiato... #EurosportSCI | #Cortina2021 pic.twitter.com/zquX4AmXD1 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 21, 2021 Алберт бе изключително агресивен в горната част на пистата и се движеше с пасив от по-малко от 7 десети, но във финалната четвърт върна газта и завърши на 1.30 зад лидер Адриан Пертъл (Австрия). Това залагане на сигурността изигра лоша шега на българина, тъй като в днешния старт, топ 15 от първия манш ще стартират първи във втория, а на първите 30 както е традиционно в слаломите. Тази промяна бе направена заради очакваните високи температури по-късно днес. Така вместо Алберт да се спусне първи, той ще бъде 18-ти в реда на стартиране, като разликата между него и заветното 15-то място бе само 18 стотни. One last Gold Medal to conquer today! At 10.00 CET the Men's Slalom will go down at @cortina2021! Ready? #fisalpine pic.twitter.com/5drgOyhouF — FIS Alpine (@fisalpine) February 21, 2021 Все пак той остави зад себе си звезди като Манфред Мьолг (Италия), Рамон Ценхойзерн (Швейцария), Мануел Фелер (Австрия) и Линус Щрасер (Германия). От другите трима родни представители, Камен Златков се движеше с темпо за топ 20, но в последния сектор на трасето допусна грешка и кол мина между ските му. Неговият брат Калин също не завърши първия манш, след грешка още в началото на своето спускане. Последният българин Константин Стоилов също стана жерта на изровената писта при по-късните стартови номера и не завърши. На старт днес застанаха общо 100 състезателя, като от тях успешно до финала стигнаха само 55. В тройката след първия манш освен лидера Пертъл място още намериха и Алекс Винацер (Италия), който завърши на 0.14 секунди зад австриеца и норвежеца Себастиан Фосс-Солевог, който остана на 0.02 зад представителя на домакините. Hai capito Alex Vinatzer? Solo 14 centesimi di ritardo dal primo... Avanti così! #EurosportSCI | #Cortina2021 pic.twitter.com/kCd0MNh57Y — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 21, 2021 Вторият манш на последния старт на Световното първенство в Кортина стартира в 14:30 часа българско време.

