Пау Гасол отрече, че ще се завръща в Барселона

Двукратният шампион в НБА Пау Гасол заяви, че не е готов да се върне в игра и в момента е фокусиран върху възстановяването си от контузия, след като испанските медии съобщиха, че се готви да се завърне в родния си клуб Барселона. After hearing the news out of Spain today, I wanted to share that I remain focused on my recovery and I am not ready to get back to competing just yet. As soon as I have something to announce, I will do so via my social media channels.



Thank you very much for your support! — Pau Gasol (@paugasol) February 20, 2021 "След като чух новините от Испания днес, исках да споделя, че продължавам да съм съсредоточен върху възстановяването си и все още не съм готов да се върна в игра. Веднага, след като имам нещо да обявя, ще го направя чрез каналите си в социалните мрежи", заяви 40-годишният Гасол в профила си в Туитър. Гасол е извън игра от 2019 година заради поредица от травми на глезена, а последно беше в тима на Милуоки Бъкс. Испанският вестник "Мундо Депортиво" съобщи в събота, че легендарният испанец ще играе за Барселона до края на сезона, за да възвърне формата си преди Олимпийски игри в Токио. The only thing missing from Pau Gasol’s resume is a EuroLeague title:



EuroLeague — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) February 20, 2021 Гасол, който е считан за най-добрия испански играч за всички времена, представя страната си на последните три олимпиади, като спечели сребърни медали в Пекин 2008 и Лондон 2012 и бронз в Рио 2016. Той започва кариерата си в Барселона през 1998 година, след което преминава в Мемфис Гризлис през 2001-а. 40-годишният ветеран спечели титли в НБА с Лос Анджелис Лейкърс през 2009 и 2010 година, а по-късно игра за Чикаго Булс и Сан Антонио Спърс преди краткия си престой в Милуоки, където има само три мача заради контузията.

