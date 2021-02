Трансферна бомба от Америка: Левски прибира над 3 млн. лв. за Робърта

Левски е в напреднали преговори с Ди Си Юнайтед за трансфера на Найджъл Робърта, твърди журналистът Пабло Иглесиас Маурер от "The Athletic".



Сумата по сделката ще бъде между 1-2 млн. долара, допълва той, като се позовава на свои източници. Твърдениетоа още гласи, че Ди Си Юнайтед оглежда и други нападатели.

Adding to this report: multiple sources tell me #DCU is now in serious talks with Nigel Robertha, 23-year-old forward for Bulgarian First League side Levski Sofia and the Curaçao national team. Fee, one source says, would be $1-2m. Club also has a pair of others on their radar. https://t.co/w8Wq8iaV2U