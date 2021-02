НБА Маями победи Лейкърс в повторение на финала за титлата (видео) 21 февруари 2021 | 10:45 - Обновена Прочетена 372 0



LeBron James has reached 15+ PTS, 5+ REB and 5+ AST in an NBA-record 31 straight games, breaking the previous record of 30 straight (set by LeBron in 2018). @EliasSports pic.twitter.com/iNWCEYCUHq — NBA.com/Stats (@nbastats) February 21, 2021 Миналогодишният шампион Лейкърс допусна втора поредна загуба, въпреки усилията на звездата ЛеБрон Джеймс, който завърши с 19 точки, 9 асистенции и 9 борби.

Bam chasedown in #PhantomCam.



16 PTS | 10 REB | @MiamiHEAT win pic.twitter.com/Q4HMB4vVyf — NBA (@NBA) February 21, 2021

За Маями най-резултатен бе Кендрик Нън с 27 точки, а Джими Бътлър добави 24.



Бам Адебайо завърши с дабъл-дабъл за Маями - 16 точки и 10 борби, в първия сблъсък срещу Лейкърс този сезон. За последно двата отбора се срещнаха във финалния плейоф миналия сезон, в който Лейкърс спечели в шест мача и триумфира със 17-а си титла.



Шарлът постигна драматична победа над Голдън Стейт със 102:100. Тери Розие вкара кош със сирената и донесе успеха на Шарлът.

Голдън Стейт игра без своя лидер Стеф Къри, който се почувства зле на загрявката и не се появи на игрището. От отбора побързаха да уточнят, че Къри няма КОВИД-19. В негово отсъствие най-резултатен за Уориърс бе Кели Убре с 25 точки.



Вашингтон прекъсна серията на Портланд от шест поредни победи след успех със 118:111. Ръсел Уестбрук завърши с трипъл-дабъл - 27 точки, 13 асистенции и 11 борби за успеха на Уизардс.

Брадли Бийл наниза 37 точки и помогна на Вашингтон да постигне четвърта поредна победа

