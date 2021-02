ММА Хабиб Нурмагомедов: Тежа 87 кг - приключих с ММА (видео) 21 февруари 2021 | 09:59 - Обновена Прочетена 1102 0



Хабиб Нурмагомедов няма да си промени решението и ще си остане в пенсия. Непобедения шампион на UFC в лека категория гостува на Магомед Исмаилов и двамата си говориха близо час. "The Eagle" разкри интересни подробности от своята кариера и сподели, че към днешна дата е с тегло 87 килограма. Това е със 17 килограма над лимита за лека категория, в която той се състезава. @@@

Нурмагомедов беше категоричен, че е приключил с ММА и заради това не иска повече да говори по темата. В края на миналата година той защити титлата си с победа над Джъстин Гейджи и увеличи серията си на 29-0 в ММА. След битката той сподели, че се оттегля, защото обещал на майка си и не иска да се бие без своя баща, който почина преди година. В разговора с Исмаилов, Хабиб каза следното: "В момента съм с тегло 87 килограма. За последно свалях килограми за битката с Гейджи. Всичко е решено и заради това не искам да говоря повече по темата с оттеглянето ми. В края на месеца ще се срещнем с Дейна Уайт. Приключих!"

Khabib also said his decision (about leave the sport or be back) is done.



"It's all decided. That's why i don't want to talk about that."



But he have a meeting with Dana White in the end of this month. https://t.co/KfO39t7xoP — Bruno Massami (Бруно Массами) (@BrMassami) February 19, 2021 Ако Хабиб е сериозен, тогава в края на месеца ще му вземат титлата и тази година ще има нов шампион. mma.bg

