Зимни спортове Сидни Кросби с 2 асистенции в своя мач №1000 в НХЛ (видео + снимки) 21 февруари 2021 | 09:38



Кросби е 25-ият активен хокеист с 1000 мача в Националната хокейна лига и първият в историята на Питсбърг с подобно постижение.



Крис Летанг вкара два гола и също доприсе за четвъртата победа на "пингвините" в последните пет мача.

Майк Матисън също се разписа, а вратарят Тристан Джари се отличи с 33 спасявания. View this post on Instagram A post shared by NHL (@nhl)

Другият отбор от Ню Йорк - Рейнджърс, спечели убедително с 4:1 срещу Вашингтон. Артьом Панарин се отличи с две асистенции за втората поредна победа на Рейнджърс в лигата.

Райън Стром завърши с гол и асистенция и написа история като първият хокеист с по 100 точки и за двата отбора от Ню Йорк.



Едмънтън разгроми Калгари със 7:1 в друга среща от тази нощ. Контър Маккдейвид се отличи с хеттрик и две асистенции за успеха на Ойлърс.



В канадското дерби Торонто победи Монреал с 5:3. Остън Матюс реализира два гола за "кленовите листа" и е лидер при реализаторите в НХЛ с 18 попадения. Матюс добави и две асистенции към актива си.

Каролина излезе начело в Централната дивизия след победа над Тампа Бей с 4:0. Алекс Неделкович спаси 24 удара за първия си мач без допуснат гол в НХЛ.



Каролина има пет победи в последните шест мача и тимът събра 25 точки, с които измести досегашния лидер в дивизията Флорида.



Бъфало прекъсна серия от четири поредни загуби след успех над Ню Джърси с 3:2.

Сам Райнхарт вкара два гола, а едно попадение за успеха добави Колин Милър.

Кайл Палмиери и Пи Кей Събан се разписаха за Девилс.

The superstitions are definitely real. pic.twitter.com/GekmGff5iO — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 20, 2021

Лос Анджелис записа четвърта поредна победа след 4:2 над Аризона. Алекс Лафало се отличи с два гола, а вратарят Кал Питърсън спаси 22 удара за "кралете".





Детройт се реваншира за тежката загуба от Флорида със 2:7 в петък, като във втория мач срещу този съперник успя да се наложи с 2:1.

Матиас Броме донесе успеха на Ред Уингс с първия си гол в НХЛ, който вкара в края на втората третина. Другото попадение за Детройт отбеляза Патрик Немет, негово първо за сезона. Силни изяви имаше вратарят на Детройт Джонатан Берние, който спаси 38 удара.

